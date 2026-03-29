США начали подготовку к затяжной наземной операции против Ирана – WP

Министерство войны США приступило к детальному планированию наземных операций на территории Ирана. По предварительным оценкам, вторжение американских войск может продлиться несколько недель.

Тысячи американских морских пехотинцев и солдат воздушно-десантных войск продолжают прибывать на Ближний Восток, что знаменует собой переход конфликта в новую фазу. Об этом сообщает The Washington Post.

Стратегия "точечных ударов"

Согласно планам Пентагона, речь не идет о классической полномасштабной войне с целью оккупации страны. Вместо этого рассматриваются сценарии рейдов с участием сил специального назначения и регулярной пехоты. Военное ведомство преследует цели уничтожения иранских ракетных комплексов, беспилотников и складов оружия, которые угрожают военному и коммерческому судоходству в Персидском заливе.

Особое внимание в планах уделяется острову Харг – ключевому нефтяному хабу Ирана. Американское командование рассматривает возможность его захвата или установления полной блокады, чтобы лишить Тегеран последних источников экспортных доходов и заставить пойти на уступки.

Развертывание сил продолжается

Центральное командование США подтвердило прибытие в регион десантной группы во главе с универсальным десантным кораблем USS Tripoli. На его борту находятся подразделения 31-го экспедиционного отряда морской пехоты – элитного соединения, обученного проводить высадки как с воды, так и с воздуха.

Параллельно с этим из Форт-Брэгга в регион перебрасываются части 82-й воздушно-десантной дивизии. Эти силы быстрого реагирования предназначены для захвата стратегических объектов, таких как аэродромы, и могут быть задействованы в течение считанных часов после получения приказа.

Политическая дилемма Трампа

Президент США Дональд Трамп на данный момент занимает двойственную позицию. Публично он заявляет о возможности "полного урегулирования" и даже объявил о десятидневной паузе в ударах по энергетической инфраструктуре Ирана, давая шанс дипломатии. Однако за кулисами военное присутствие США только наращивается.

Иранский режим отвечает на угрозы воинственной риторикой. Спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что иранские силы "с нетерпением ждут появления американских солдат на своей земле, чтобы превратить её в ад для захватчиков". Командование Корпуса стражей исламской революции предупредило о готовности нанести удары по американским базам в регионе и использовать нефтяную инфраструктуру острова Харг как элемент обороны.

Что предшествовало

Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне нестабильной. Иран фактически парализовал движение танкеров, что вызвало исторический скачок мировых цен на нефть.

Иранские прокси и регулярные силы регулярно атакуют американские объекты в Сирии, Ираке и Саудовской Аравии. Недавний удар по базе принца Султана привел к ранениям американских военнослужащих и повреждению самолетов.

Чтобы выйти из тупиковой ситуации Трамп предложил план из 15 пунктов, который Тегеран отверг, расценив его как требование полной капитуляции. Поэтому сейчас регион замер в ожидании 6 апреля – даты окончания объявленного Трампом срока, после которого либо начнутся реальные переговоры, либо последует масштабная военная эскалация.

Напомним, Корпус стражей исламской революции анонсировал удары по американским университетам на Ближнем Востоке. Террористы пригрозили такими атаками после того, как обвинили Соединенные Штаты в разрушении двух иранских университетов.

Как сообщал OBOZ.UA, американская разведка оценивает результаты военной кампании против Ирана значительно сдержаннее, чем президент США Дональд Трамп. Несмотря на масштабные удары, Тегеран до сих пор имеет существенный ракетный потенциал и возможность проводить новые атаки.

