Увольнение Трампом работников 'Голоса Америки' суд признал незаконным - медиа

Федеральный суд в США признал незаконными массовые увольнения работников международного вещателя "Голос Америки", которые инициировала администрация Дональда Трампа в марте 2025 года. Решение принял судья Ройс Ламберт 7 марта, рассмотрев иск против соответствующего правительственного агентства.

Иск подала организация"Репортеры без границ" вместе с несколькими соистцами. В заявлении организации указано, что суд признал неконституционной руководящую роль Кари Лейк в Агентстве США по глобальным медиа и ее решение об увольнении сотрудников вещателя.

Представители организации приветствовали вердикт суда и заявили, что и в дальнейшем будут добиваться восстановления работы журналистов Voice of America.

Судебное решение

Руководитель американского офиса "Репортеров без границ" Клейтон Ваймерс заявил, что вердикт подтвердил позицию истцов. По его словам, организация была убеждена в незаконности этих решений еще во время подачи иска почти год назад.

"Решение подтверждает то, что мы уже знали, когда подавали иск: Кари Лейк и администрация Трампа действовали незаконно, увольняя сотрудников Voice of America", – сказал он. Ваймерс также добавил, что это дело демонстрирует важность борьбы за свободу прессы.

Суд также раскритиковал правительство за то, что Лейк фактически выполняла функции директора Агентства США по глобальным медиа, хотя официально эту должность ей не предоставляли. В марте 2025 года ее назначили советником агентства, а в ноябре пресс-служба назвала ее заместителем руководителя учреждения.

Массовые увольнения

Из-за незаконности такого назначения суд признал недействительными и решения Лейк о систематических увольнениях сотрудников Voice of America. В то же время она уже заявила о намерении обжаловать решение суда.

Лейк назвала федерального судью, назначенного еще президентом Рональдом Рейганом, "активистским судьей", который якобы пытается помешать политической повестке дня Дональда Трампа.

Еще в марте 2025 года Дональд Трамп подписал указ, который фактически ликвидировал "Голос Америки". Финансирование Агентства США по глобальным медиа планировали сократить до минимального уровня, после чего всех сотрудников вещателя отправили в вынужденные отпуска.

Вскоре после этого "Репортеры без границ", журналисты Voice of America и профсоюзы подали иск против агентства, Кари Лейк и временного руководителя USAGM Виктора Моралеса. Уже через несколько дней суд выдал временный запрет на выполнение указа и заблокировал дальнейшие шаги по ликвидации вещателя.

История вещателя

После этого Voice of America и редакция Radio Free Asia возобновили вещание в ограниченном формате. Часть программ, как сообщали медиа, использовали для поддержки политического курса Трампа. В частности, речь шла о материалах в поддержку американо-израильских авиаударов по Ирану.

Такие действия вызвали критику, ведь закон США гарантирует редакционную независимость "Голоса Америки". Правительство не имеет права вмешиваться в содержание материалов вещателя.

Voice of America основали в 1942 году как информационный ответ на пропаганду нацистской Германии. Вещатель финансируется правительством США, но работает независимо от него. Закон о международном вещании 1994 года прямо запрещает политическое влияние на редакционную политику.

Журналисты Voice of America вещают на 47 языках и работают в разных регионах мира, в том числе в странах с ограниченной свободой прессы.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2025 года Трамп подписал указ о сокращениях в семи информационных агентствах. В частности, увольнения произошли в USAGM. Именно это агентство руководит "Радио Свобода" и "Голосом Америки".

В Белом доме прокомментировали указ президента Трампа о прекращении финансирования агентства USAGM. Там заявили, что решение президента гарантирует, что американские налогоплательщики больше не будут платить за радикальную пропаганду.

В России тем временем назвали "праздником" закрытие Трампом изданий "Голос Америки" и "Радио Свобода". Радовались этому как российские пропагандисты, так и чиновники разных уровней.

