'Голос Америки' подал в суд на администрацию Трампа: чего требуют

Сотрудники и профсоюзы "Голоса Америки" подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа и на Агентство Штатов по глобальным медиа (USAGM). В иске говорится, что закрытие финансируемых правительством США новостных агентств нарушает их право на журналистскую свободу, гарантированное Первой поправкой к Конституции США.

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Копию иска опубликовал журналист The New York Times Дэвид Энрич. Заявители считают действия новой администрации и USAGM своевольными и нарушающими законы США. Они требуют прекратить ликвидацию "Голоса Америки" и восстановить работников в должностях.

"Голос Америки" – медиа, финансируемое правительством и которому, согласно уставу, гарантируется редакционная независимость. Это именно журналистский голос, который доносит до миллионов людей во всем мире новости, информацию и многообразие мнений и взглядов… Несколько дней назад новая администрация одной подписью заглушила этот голос… Практически всему персоналу приказали не появляться на работе и заперли двери агентства. Это сделали по убеждению, что "Голос Америки" создает продукцию, которая несовместима с политическим планом администрации", – говорится в документе.

Журналисты подчеркнули, что "Голос Америки" еженедельно имел аудиторию, которая достигала 425 миллионов зрителей. Сразу после остановки работы медиа активизировались пропагандисты, которые пытаются монополизировать глобальное пространство.

Они также напомнили, что Дональд Трамп пытался влиять на работу "Голоса Америки" еще во время первой своей каденции. Однако тогда суд запретил администрации влиять на USAGM, являющееся материнской компанией "Голоса Америки" и "Радио Свобода". Заявители призвали суд быть решительным и в этот раз.

Это дело будет рассмотрено в Окружном суде Южного округа Нью-Йорка. В подаче иска "Голос Америки" поддержала организация "Репортеры без границ" (RSF). Она требует немедленного прекращения роспуска "Голоса Америки" и возобновления на работе сотрудников медиа

В RSF заявили, что ликвидация "Голоса Америки" серьезно подрывает усилия организации защиты журналистов и права общества на достоверную информацию.

Ранее "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода" также подало в суд на Агентство США по глобальным медиа, а также на чиновников USAGM Кари Лейк и Виктора Моралеса, чтобы заблокировать их попытку прекратить действие федерального гранта для RFE/RL.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращениях в семи информационных агентствах. В частности, увольнения произошли в USAGM. Именно это агентство управляет "Радио Свобода" и "Голосом Америки".

В Белом доме прокомментировали указ президента Трампа о прекращении финансирования агентства USAGM. Там заявили, что решение президента гарантирует, что американские налогоплательщики больше не будут платить за радикальную пропаганду.

В России тем временем назвали "праздником" закрытие Трампом изданий "Голос Америки" и "Радио Свобода". Радовались этому как российские пропагандисты, так и чиновники разных уровней.

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