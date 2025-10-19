Устали от войны? В сети показали, что на самом деле американцы думают об Украине

Несмотря на заявления пресс-секретаря Белого дома об усталости американцев от войны, большинство граждан Соединенных Штатов Америки продолжают поддерживать помощь Украине. Согласно результатам опроса, 73% республиканцев и 72% демократов одобряют дальнейшие поставки оружия и санкции против России.

Об этом в соцсети Х (бывший Twitter) сообщил журналист Остап Яриш. Он процитировал заявление представительницы Белого дома и привел результаты опроса американцев.

Ранее пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт заявила, что США испытывают усталость от российско-украинской войны, а президент страны "не щадит самого себя ради мира". По ее словам, Дональд Трамп стремится завершить войну дипломатическим путем.

"Это длится слишком долго, слишком много невинных людей погибло, и Соединенные Штаты Америки очень устали от этого. Хватит! Обе стороны должны признать реальность ситуации на местах прямо сейчас и прийти к мирному соглашению, потому что терпение президента Трампа и американского народа исчерпывается из-за этой войны" – сказала Левитт.

Отношение американцев к помощи Украине

По результатам опроса Harvard CAPS / Harris poll, который провели в начале октября, 68% американцев считают, что администрация Дональда Трампа должна продолжать поставлять оружие Украине и вводить новые санкции против страны-агрессора России. В то же время32% опрошенных выступили за более осторожную политику, чтобы избежать эскалации.

Опрос показал, что 79% респондентов считают, что страны Европы должны прекратить покупать энергоресурсы у России, вместо этого перейти на импорт из США. Также большинство участников опроса поддерживают экономическое давление на страну-террористку: 77% одобряют усиление санкций, а 57% выступают за повышение тарифов для стран, которые продолжают покупать российские нефть и газ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в субботу, 18 октября, по всей территории США тысячи людей вышли на улицы, чтобы принять участие в протестах под лозунгом "Нет королям". Более 2600 таких акций было организовано с целью выразить протест против политики президента Дональда Трампа.

Также сообщалось, что Дональд Трамп подвел итоги своих переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые состоялись 17 октября. Согласно словам президента США, он предлагает сторонам заморозить конфликт по имеющейся линии боестолкновений. Трамп не предлагает Украине отказаться от каких-либо территорий, но и не предлагает, как он говорил ранее, изгнать оккупантов до официальных границ нашей страны.

