Сколько американцев поддерживают предоставление оружия Украине и усиление санкционного давления на Россию: результаты опроса

Об этом сообщает "Европейская Правда", ссылаясь на результаты опроса Harvard CAPS / Harris poll, который провели в начале октября 2025 года. Исследование выяснило отношение американцев к дальнейшим действиям США в отношении Украины и России.

По данным опроса, 68% опрошенных считают, что администрация Дональда Трампа должна была бы и в дальнейшем предоставлять Украине оружие и вводить новые санкции против РФ, если Москва будет отказываться от переговоров. Только 32% респондентов убеждены, что таких действий следует избегать, чтобы не обострять отношения с Кремлем.

Среди избирателей-республиканцев поддержка помощи Украине выше, чем среди избирателей-демократов. Кроме того, 79% американцев считают, что Европа должна отказаться от закупки российских энергоресурсов и заменить их импортом из США.

Также 77% опрошенных поддерживают введение дополнительных экономических санкций против России, а 57% одобряют повышение тарифов или другие наказания для стран, которые продолжают покупать российские нефть и газ.

Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский анонсировал визит украинской делегации в Соединенные Штаты. Во время рабочей поездки представители украинской власти поднимут вопросы ПВО, энергетики и конфискации замороженных активов РФ.

