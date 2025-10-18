'Нет королям': в США тысячи людей вышли на акции против политики Трампа. Фото

В субботу, 18 октября, по всей территории США тысячи людей вышли на улицы, чтобы принять участие в протестах под лозунгом "Нет королям". Более 2600 таких акций было организовано с целью выразить протест против политики президента Дональда Трампа.

Об этом сообщают Bloomberg и CNN. Эти массовые протесты состоялись после аналогичных акций 14 июня, приуроченных к военному параду, который Трамп устроил в тот же день в Вашингтоне по случаю 250-летия армии США и своего дня рождения. Организаторы подсчитали, что в июньских демонстрациях приняли участие от 4 до 6 миллионов человек.

Чем недовольны американцы

Граждане США, которые вышли на протесты, выражали недовольство политикой администрации Трампа, направленной против иммигрантов и трансгендеров, сокращением льгот и доступа к медицине, ростом борьбы с инакомыслием и авторитаризма.

Американцы выразили публичное несогласие со стремлением Трампа отправить войска Национальной гвардии в города США, его иммиграционными рейдами и сокращением иностранной помощи и внутренних программ, которые поддерживают демократы.

Плакаты, которые некоторые люди держали в руках, призывали к импичменту Трампа, а также опубликовать все документы по делу Джеффри Эпштейна. Американского президента на баннерах сравнивали с Адольфом Гитлером.

"Я очень боюсь за нашу демократию, очень боюсь за своих соседей-иммигрантов, за людей в моей общине, которые зависят от доступа к медицинскому обслуживанию и льгот SNAP, люди теряют свои права, мои друзья-трансгендеры боятся за свою жизнь. Я чувствовал, что это самое малое, что я могу сделать", – сказал 26-летний Стивен Кенни, политический аналитик из Бетесды, штат Мэриленд, который принял участие в протесте в Вашингтоне, округ Колумбия.

В Вашингтоне протестующие собрались рядом с Министерством труда США, фасад которого частично закрыт большим баннером с изображением Трампа. Один из протестующих, 33-летний Коннор О'Доннелл, поделился своей обеспокоенностью тем, что такие баннеры чаще встречаются в авторитарных государствах.

"Я горжусь тем, что являюсь жителем Вашингтона, и не хочу, чтобы армия использовалась против демократических городов для подавления инакомыслия. Я чувствую энергию и гордость от того, что мы все еще имеем возможность приходить сюда, чтобы протестовать.

В то время, как я разговариваю с вами, я смотрю на баннер с изображением Трампа, висящий на федеральном здании рядом с американским флагом, и страны не всегда осознают, что они катятся к авторитаризму, пока это не произойдет на самом деле", – сказал О'Доннелл, держа в руках плакат с изображением Трампа, одетого как северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Реакция американской администрации

Сам Трамп, который проводит выходные в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, отверг недовольство протестующих и заявил, что он не король.

Тем временем глава протокольной службы США Моника Кроули в соцсети Х опубликовала видео, созданное искусственным интеллектом, на котором Трамп в королевской одежде и с короной на голове стоит на балконе Белого дома.

