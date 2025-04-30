Уолтц предупредил Европу по Украине и указал на "ужасно неадекватную" готовность союзников
Советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Штаты не могут позволить себе продолжать "субсидировать" союзников по НАТО. Они должны увеличить свои расходы на оборону минимум до 5% ВВП, как того требует Дональд Трамп.
Также он добавил, что Европа должна быть готова защищать Украину, Вашингтон же может оказывать определенную военную и дипломатическую поддержку, но администрация Трампа "будет требовательной на каждом уровне". Об этом Уолтц заявил в приуроченном к первым 100 дням пребывания Трампа в должности интервью The Post.
Американский чиновник подчеркнул, что США больше не могут позволить себе "субсидировать" расходы союзников по НАТО на безопасность, и что оборона Украины "должна быть под руководством Европы".
"Мы четко дали понять, что помощь Украине в будущем должна быть предоставлена под руководством Европы. И это лишь фундаментальный результат этих переговоров", – заявил Уолтц.
Советник Трампа предположил, что действующая администрация президента США будет "поддерживать Европу в военном и дипломатическом отношениях", но будет "требовательной на всех уровнях".
Также чиновник, который, если верить сообщениям ряда американских СМИ, едва не потерял должность после эпиченого скандала с обсуждением ударов США по йеменским хуситам в мессенджере Signal в нарушение всех возможных протоколов безопасности да еще еще и пригласивший в этот чат журналиста, вспомнил о Йемене и хуситах и в контексте Европы.
"Ярким примером может быть проблема с хуситами [в Йемене]. Подавляющее большинство этих судов [через Красное море] идет в Европу, и когда у вас возникает ситуация, когда они не инвестируют в свои военно-морские силы, чтобы иметь возможность справиться с этим – или по крайней мере помочь нам в гораздо большей степени – то в какой-то момент это повлияет на их образ жизни, их торговлю, их коммерцию, их способность поддерживать свою экономику", – намекнул Уолтц на проблемы, ожидающие европейских союзников, если США "умоют руки" в важном для себя ближневосточном регионе.
По словам советника Трампа, страны-члены НАТО должны увеличить свои оборонные бюджеты до 5%, как того требует действующий президент США. Мол, в первую каденцию Трампа европейские страны преимущественно были не готовы и к "минимальному" показателю в 2%, которых потребовал Вашингтон.
"Мы должны сделать шаг назад и вспомнить, что 11 лет назад НАТО — как группа, все ее члены — обязались достичь 2%. Это был абсолютный минимум в 2014 году. Что также произошло в 2014 году? Первое вторжение в Украину, захват Крыма. Это должно было стать сигналом тревоги, чтобы все выполнили 100% [от] абсолютного минимума", – подчеркнул Уолтц.
Он заявил, что средний показатель расходов на оборону для всего блока, включая США и Канаду, в прошлом году составил около 2,71% ВВП. А уже в феврале 2025-го ряд стран, как Польша, Латвия, Румыния, Дания и Великобритания заявили, что в ближайшие годы будут выделять от 3% до 5% своего ВВП на оборону. Швеция, Эстония и Чехия об аналогичных намерениях в период с 2026 по 2030 годы заявили в марте этого года.
"Нам еще предстоит пройти долгий путь, и мы будем продолжать требовать, чтобы наши союзники оплатили свою… справедливую долю, чтобы они разделили это бремя. Соединенные Штаты, имея долг в размере 33 триллиона долларов, буквально больше не могут позволить себе субсидировать европейскую безопасность, и мы должны различать наших восточноевропейских союзников, таких как Польша, Эстония, Латвия, Литва и другие", – заявил Уолтц.
Он также назвал "ужасающе неадекватной" готовность некоторых союзников к защите от возможной агрессии. Отметив премьер-министров Норвегии и Финляндии, которые "усилили распределение бремени", он противопоставил им "других, таких как Испания и Канада, а также наши добрые друзья в Италии… просто жалко недостаточных".
Напомним, как рассказывал OBOZ.UA, Уолтц снова заговорил о коррупции в Украине и вспомнил спор в Белом доме. Советника Трампа возмутил отказ Киева подписать кабальные условия предлагаемого Вашингтоном соглашения о ископаемых. Теперь, по мнению Уолтца, украинцы должны чуть ли не рвать на себе волосы, потому что Украина потеряла историческую возможность подписать упомянутый документ в Овальном кабинете.
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