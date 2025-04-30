Киев потерял 'историческую возможность': Уолтц снова заговорил о коррупции в Украине и вспомнил спор в Белом доме

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц снова сделал ряд критических заявлений об Украине. Он назвал наше государство "одной из самых коррумпированных стран мира" и намекнул на якобы разворовывание выделенной администрацией президента Джо Байдена помощи.

Видео дня

Также американское чиновник зачем-то вспомнил о споре между президентом Украины Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Овальном кабинете и выразил недовольство тем, что Украина не подписала соглашение о ископаемых с кабальными условиями. Все эти заявления Уолтц сделал в интервью Fox News.

"Украина была и остается одной из самых коррумпированных стран в мире. Мы всегда должны защищать наших налогоплательщиков, в это вложены миллиарды долларов. Я думаю, что предыдущая администрация не осуществляла должного контроля за выделяемыми средствами", – заявил советник Трампа по нацбезопасности.

Действующая же администрация, по мнению Уолтца, должна "внимательно следить" за выделяемой помощью.

Уолтц также зачем-то вспомнил о мартовском споре между Трампом и Зеленским в Белом доме и раскритиковал Украину за то, что она не согласилась на все требования США по соглашению об ископаемых.

"Вместо того чтобы пытаться поправить президента в Овальном кабинете во время их первой встречи, Зеленский мог бы сидеть рядом с ним и подписывать соглашение о добыче полезных ископаемых", – сказал Уолтц.

Он добавил, что Киев упустил "историческую возможность" подписать соглашение о поставках полезных ископаемых в Белом доме.

Напомним, Вашингтон продолжает время от времени угрожать возможным выходом из переговоров по поводу российско-украинской войны. Накануне, 29 апреля, с очередным заявлением о том, что США выйдут из переговоров, если не будет прогресса, выступил Госдеп.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!