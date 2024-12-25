'Пусть умолкнут звуки оружия': Папа Франциск призвал к мирным переговорам между Россией и Украиной

Во время рождественского послания Папа Римский Франциск призвал Украину и Россию начать переговоры. Понтифик уверен, что налаживание диалога Киева и Москвы будет способствовать прекращению войны.

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По словам Франциска, необходимо достичь справедливого и прочного мира. Об этом сообщает портал Vatican News.

Епископ Римско-католической церкви заявил, что необходимо проявить смелость, чтобы "открыть двери к переговорам". Понтифик подчеркнул, что в Рождество призывает каждый народ и нацию отважиться стать паломниками надежды, чтобы заставить замолчать оружие.

"Пусть же смолкнет оружие в многострадальной Украине! Пусть же хватит смелости открыть двери для переговоров и жестов диалога и встречи, чтобы добиться справедливого и продолжительного мира", – заявил Папа Римский.

Также 88-летний Франциск призвал положить конец конфликтам – политическим, социальным или военным – в таких странах, как Ливан, Мали, Мозамбик, Гаити, Венесуэла и Никарагуа.

Примечательно, что ранее Папа Римский Франциск утверждал, что Украина должна набраться смелости поднять "белый флаг" и начать переговоры о прекращении войны с Россией.

Напомним, в рождественское утро Россия применила против Украины более 70 ракет и более сотни дронов-камикадзе. Основной целью оккупантов была энергетическая инфраструктура нашей страны.

Ранее сообщалось о взрывах в Днепре и Харькове. В последнем из двух городов есть прилеты в нескольких районах, пострадали мирные жители. На местах попадания вспыхнули пожары, есть и разрушения.

Как сообщал OBOZ.UA, российская террористическая армия нанесла ракетный удар по территории Ивано-Франковской области. Целью путинских террористов в очередной раз стали объекты критической инфраструктуры. Вследствие атаки часть региона осталась без электроснабжения.

К слову, во время атаки одна ракета залетела на территорию страны-члена НАТО Румынии. Однако в румынском министерстве обороны заявили, что система воздушного наблюдения якобы не обнаружила никаких ракет.

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