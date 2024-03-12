МИД Украины вызвал представителя Ватикана из-за заявлений Папы Римского о 'белом флаге'

В понедельник, 11 марта, Министерство иностранных дел вызвало Апостольского нунция в Украине Висвальдаса Кульбокаса из-за скандальных высказываний Папы Римского Франциска о "белом флаге" и призыве "проявить храбрость и вести переговоры" с агрессором. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что в Украине не ожидали такого от главы Святого Престола.

Об этом говорится в сообщении МИД, обнародованном на сайте ведомства. В министерстве подчеркнули Висвальдасу Кульбокасу, что украинцы разочарованы словами Понтифика.

Такие призывы к капитуляции перед агрессором легализуют право сильного и поощряют его к дальнейшему пренебрежению нормами международного права, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Представителю Ватикана напомнили, что христианская церковь исповедует победу добра над злом и должна помогать жертве вероломного нападения, а не наоборот.

"От главы Святого Престола ожидались сигналы в сторону мирового сообщества о необходимости немедленного объединения сил для обеспечения победы добра над злом, а также апелляции к нападающему, а не к жертве", – отметили в МИД.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Украина, как никто другой, стремится к миру.

"Этот мир, однако, должен быть справедливым и основанным на принципах Устава ООН и Формуле мира", – добавили в МИД.

Как сообщал OBOZ.UA:

В воскресенье, 9 марта, разразился скандал из-за интервью Папы Римского, в котором Франциск, говоря о войне, сказал, что Украина должна иметь "отвагу белого флага" и быть готова вести переговоры со страной-агрессором Россией. После скандала в Ватикане объяснили, что понтифик подразумевал не капитуляцию Украины, а необходимость начать переговоры.

Президент Владимир Зеленский посоветовал Папе не заниматься виртуальным посредничеством между жертвой и убийцей. Глава государства напомнил понтифику, что Украина защищает жизнь в своем доме.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на призыв Папы Римского Франциска перейти к переговорам под белым флагом в войне с Россией. Министр предостерег от повторения исторических ошибок и напомнил, что флаг нашего государства – сине-желтый, и никаких других Украина не будет поднимать.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич отреагировал на заявление Папы Римского о "белом флаге", который следует поднять, чтобы завершить войну в Украине. Латвийский лидер подчеркнул, что нельзя капитулировать перед лицом зла.

На слова Папы Римского о "белом флаге" ответил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что капитуляция – это не мир, и напомнил Франциску, что полномасштабную войну против Украины развязала Россия, она способна ее закончить за день, а у Киева такой возможности нет

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