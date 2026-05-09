Умер от ранений, полученных в секторе Газа: в ХАМАС заявили о смерти сына своего лидера

7 мая был ликвидирован Аззам аль-Хайя – сын лидера террористической организации ХАМАС Халила аль-Хайи. Он умер от ранений, полученных в результате обстрела сектора Газа Армией обороны Израиля.

Как передает Middle East Monitor, эта атака произошла вечером 6 мая. Речь идет об ударе по району Дарадж к востоку от города Газа.

В тот же день Хайя-старший подтвердил, что его сын получил серьезные ранения, и обвинил Израиль в стремлении достичь своих целей путем "давления, убийств и терроризма".

Аззам аль-Хайя был госпитализирован в местную больницу Аль-Шифа, но усилия врачей были тщетными.

Палестинские источники сообщают, что Аззам был четвертым сыном Хайи, убитым израильскими военнослужащими.

В ХАМАС отреагировали, назвав ликвидацию сына террориста "продолжением политики оккупации, направленной на преследование гражданского населения и семей палестинских лидеров". Мол, это "неудачная" попытка воздействия на "волю сопротивления и политические позиции путем терроризма, убийств и психологического давления".

В заявлении также сказано, что нападение было попыткой надавить на "руководство сопротивления и его делегацию на переговорах после того, как оккупация не смогла навязать свои условия или достичь заявленных целей".

Добавим, что Халил аль-Хайя является главой политического бюро ХАМАС и главным переговорщиком палестинской группы на непрямых переговорах с Израилем.

Как писал OBOZ.UA:

– В марте администрация президента США Дональда Трампа предложила ХАМАСу разоружиться в рамках плана урегулирования ситуации в секторе Газа. Письменную инициативу передали во время переговоров в Каире.

– Однако переговоры по разоружению ХАМАС зашли в тупик. Складывать оружие террористы отказываются, сначала они требуют вывода израильских войск из сектора Газа.

