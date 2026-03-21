У Трампа предложила ХАМАСу сложить оружие: что известно

Администрация президента США Дональда Трампа предложила ХАМАСу разоружиться в рамках плана урегулирования ситуации в секторе Газа. Письменную инициативу передали во время переговоров в Каире.

В то же время группировка пока не согласилась на это предложение. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Детали плана

В материале отмечается, что инициативу озвучили во время переговоров на прошлой неделе с участием представителя Совета мира Николая Младенова и американского чиновника Арье Лайтстоуна. План предусматривает полное разоружение ХАМАС в обмен на вывод израильских войск из Газы и запуск масштабного восстановления региона.

"На столе лежит рамочная договоренность, которая требует полного разоружения всех вооруженных группировок без исключений", – заявил Младенов.

По его словам, разоружение является ключевым условием для начала восстановления разрушенного анклава. Американские чиновники также рассматривают возможность амнистии для боевиков в случае отказа от тяжелого и стрелкового вооружения, однако ХАМАС может не согласиться из-за опасений атак со стороны других группировок в Газе.

Вместе с тем Израиль настаивает на полном разоружении и контролирует около половины территории сектора, тогда как сама группировка сохраняет влияние на остальную часть анклава.

По данным источников, для стимулирования согласия предлагают амнистию и инвестиции в восстановление, однако остается вопрос о достаточности финансирования, ведь часть обещанных средств до сих пор не поступила.

Напомним, в октябре 2025 года американский лидер пообещал силой разоружить террористическую группировку ХАМАС, если боевики не сделают этого сами. Он не уточнил, кто именно будет силой принуждать террористов, но сослался на мирные договоренности с Израилем.

Как писал OBOZ.UA, ранее Трамп объявил о конце войны между Израилем и ХАМАС. Как подчеркнул президент США, удалось договориться об освобождении заложников, которых боевики удерживают уже два года. Это заявление прозвучало после появления информации, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.

