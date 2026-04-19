Сыграла мать героя Ди Каприо: умерла звезда французского кино. Фото

В возрасте 77 лет умерла знаменитая французская кинозвезда Натали Бай. Актриса отошла в вечность 17 апреля, а печальную весть ее семья сообщила широкой общественности на следующий день.

Видео дня

Об этом пишет Le Monde. На протяжении своей творческой карьеры, Бай снялась в около 80 фильмах, в том числе и в киноленте "Поймай меня, если сможешь", где сыграла мать героя Леонардо Ди Каприо.

По словам близких Натали Бай, она умерла в своем доме в Париже из-за деменции с тельцами Леви – это заболевание, характеризующееся нарушениями настроения и движений, а также может вызывать галлюцинации.

На смерть кинозвезды отреагировал и французский лидер Эммануэль Макрон.

"Мы так любили Натали Бай. Своим голосом, улыбками и сдержанностью она сопровождала эти последние десятилетия французского кино, от Франсуа Трюффо до Тони Маршалл. Актриса, с которой мы любили, мечтали и с которой выросли. Мы думаем о ее семье и ее близких", – написал он на платформе Х.

Что известно о французской актрисе

Натали Бай родилась в 1948 году в Нормандии в творческой семье художников. Из-за дислексии она оставила школу в 14 лет и отправилась в Монако, где начала заниматься танцами.

Ее карьерный прорыв состоялся в 1970-х, когда она сотрудничала с такими артхаусными режиссерами, как Франсуа Трюффо, Морис Пиала и Клод Соте, а в 1980-х – с Жаном-Люком Годаром.

Поздний этап карьеры Натали Бай ознаменовался появлением ряда международно известных ролей. В частности, она сыграла мать героя Леонардо Ди Каприо в фильме "Поймай меня, если сможешь" и французскую аристократку в ленте "Аббатство Даунтон 2".

Также она сотрудничала с канадским режиссером Ксавье Долан, который пригласил ее в свои фильмы "В любом случае", "Лоренс" и "Это всего лишь конец света".

Актриса четыре раза получала премию "Сезар" за лучшую женскую роль, в частности три года подряд – с 1981 по 1983-й.

В течение пяти лет она состояла в отношениях с рок-музыкантом Джонни Холлидей, которого называли "французским Элвисом" (умер в 2017 году). Их дочь, Лора Смет, также стала актрисой и снималась вместе с матерью в сериале Dix pour cent ("Позвони моему агенту!"), где они сыграли вымышленные версии себя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!