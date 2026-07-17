Украинские военные впервые примут участие в параде, посвященном Национальному дню Бельгии: что известно

Украинские военные впервые в истории примут участие в официальном военном параде, посвященном Национальному дню Бельгии. Украинский отряд станет частью праздничного марша вместе с бельгийскими военными.

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Торжественное мероприятие состоится 21 июля. Об участии украинского подразделения сообщил министробороны Бельгии Тео Франкен в социальной сети X.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен поделился своими впечатлениями об участии украинских военных в параде.

"Впервые в истории 21 июля в параде примет участие украинский отряд. Очень горжусь этим. Слава Украине. Никогда не сдавайся", — написал Франкен.

Украинский отряд примет участие именно в военном дефиле, которое традиционно проходит в рамках празднования Национального дня страны.

Пресс-секретарь министра обороны Бельгии уточнил, что в Брюссель прибудет то же подразделение, которое 14 июля участвовало в военном параде по случаю Дня взятия Бастилии в Париже. Всего речь идет о 23 украинских военнослужащих.

В то же время, в отличие от французских торжеств, президент Украины Владимир Зеленский на этот раз не будет присутствовать на празднованиях в бельгийской столице.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 14 июля украинские военнослужащие впервые приняли участие в военном параде по случаю Дня взятия Бастилии в столице Франции. Во время воздушной части мероприятия над Парижем также пролетели украинские пилоты, проходящие обучение на истребителях Mirage.

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