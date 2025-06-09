Украинская разведка сорвала попытки россиян приобрести оружие через Южную Африку – WP

Оперативники Главного управления разведки Минобороны Украины провели успешные операции на территории Южно-Африканской Республики, которые были направлены на противодействие военно-логистическим интересам Российской Федерации. Эти действия стали частью более широкой стратегии Украины по недопущению поставок вооружения российской армии и ее наемникам через третьи страны.

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Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что в декабре 2022 года агенты ГУР зафиксировали прибытие российского грузового судна Lady R к военно-морской базе Саймонс-Таун. По данным украинской разведки, судно осуществляло загрузку партии вооружения – задача продолжалась несколько ночей подряд, под охраной вооруженных лиц. При этом судно выключило систему AIS, которая позволяет отслеживать его передвижения.

Информацию о незаконной загрузке ГУР передало американской стороне. После этого посол США в ЮАР публично выразил протест правительству Южной Африки.

Кроме того, украинские разведчики также сорвали еще одну операцию – попытку грузового самолета из РФ вывезти оружие из ЮАР. В августе того же года ГУР рассматривало силовой сценарий атаки на российский учебный корабль "Смольный", находившийся в Кейптауне, однако отказалось от реализации плана.

Как отмечает издание, активность украинских спецслужб в третьих странах, в частности в Африке, иногда создает дипломатическое напряжение в отношениях с США, но в то же время свидетельствует об эффективной работе ГУР на глобальном уровне.

Напомним, в Британии перед судом предстали шесть человек, которых обвиняют в диверсии в Лондоне по заказу российской ЧВК "Вагнера". Прокуроры имеют доказательства, что злоумышленники подожгли склад, который занимался поставками товаров для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце марта стало известно, что в Белгородской области РФ был ликвидирован российский неонацист и военный преступник Иван Демидов. Оккупант был членом 88-й разведывательно-диверсионной бригады "Эспаньола" и воевал против Украины еще с 2014 года.

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