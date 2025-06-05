В Британии судят шестерых мужчин, которые по заказу ЧВК 'Вагнер' подожгли склады с товарами для Украины

В Великобритании перед судом предстали шесть человек, обвиняемых в диверсии в Лондоне по заказу российской ЧВК "Вагнера". У прокуроров есть доказательства, что фигуранты подожгли склад, занимавшийся поставками товаров для Украины.

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Помещение находилось в промышленной зоне на востоке города. Пожар там произошел в марте прошлого года. Как передает Reuters, владелец склада – компания Oddisey, и она доставляла украинцам посылки и гуманитарную помощь, включая спутниковое оборудование Starlink Илона Маска.

Имена подозреваемых: Пол Инглиш (61 год), Нии Коджо Менсах (23 года), Джаким Роуз (23 года), Угниус Асмена (20 лет), Дмитриюс Паулаускас (23 года) и Эштон Эванс (20 лет). Двое последних отрицают, что знали что-либо о поджоге.

Прокурор Дункан Пенни заявил в лондонском суде Олд-Бейли, что преступление было совершено "по заказу иностранного влияния".

Он подчеркнул, что суду представлены предметные доказательства и выводы экспертов. В частности, присяжным показали переписку между мужчинами, видео с камер видеонаблюдения и записи с их собственных телефонов, среди которых кадры, как мужчины направлялись на склад и поджигали здание с помощью бензина.

Пенни добавил: присяжные также заслушают доказательства, что ЧВК "Вагнер" находилась под прямым руководством российского правительства.

Он признал, что шестеро подсудимых могли не знать о политической подоплеке пожара и руководствоваться жадностью.

Сумма убытков оценивается в более чем 1 миллион фунтов стерлингов (1,36 миллиона долларов США).

По данным следствия, диверсию организовал Дилан Эрл – уже осужденный злоумышленник, который сознательно действовал по прямым указаниям группы "Вагнера", запрещенной в Великобритании как террористическая организация.

В октябре прошлого года Эрл признал себя виновным в совершении поджога при отягчающих обстоятельствах, а также в подготовке действий, представляющих опасность для жизни.

"Похоже, Дилан Эрл выразил готовность взять на себя "миссии", первой из которых был поджог. Очевидно, что он знал, что действует против Украины в интересах России", – сказал Пенни.

Другой мужчина, 23-летний Джейк Ривз, в ноябре 2024 года признал себя виновным в поджоге при отягчающих обстоятельствах и в получении материальной выгоды от иностранной разведки.

Прокуроры уверены, что Эрл и Ривз также участвовали в заговоре с целью совершения поджогов винного магазина Hedonism и ресторана Hide в престижном районе Мейфэр в Лондоне. Общая стоимость убытков от этих пожаров превысила 30 миллионов фунтов стерлингов (40,7 миллиона долларов США).

По информации Пенни, в план также входило похищение владельца – известного российского диссидента и ярого критика диктатора Владимира Путина, который лично возил грузовики с гуманитарной помощью из Британии в Украину.

Российское посольство в Лондоне отрицает причастность РФ к диверсиям в Лондоне.

Ожидается, что судебный процесс в отношении шести обвиняемых будет длится около пяти недель.

Как писал OBOZ.UA, в структурах военной разведки России было создано специальное подразделение для осуществления диверсий в странах Запада. Это "департамент специальных задач", базирующийся в отдельной штаб-квартире российской военной разведки в ТЦ "Аквариум" на окраине Москвы. В The Wall Street Journal заявили, что преступники проводят тайные атаки по всей Европе и в других государствах, поддерживающих Украину.

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