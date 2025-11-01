Украина получит два ЗРК Patriot от Германии уже в ближайшие дни: заявление

Германия завершает передачу Украине двух систем противовоздушной обороны Patriot, о которой было объявлено в начале августа 2025 года. Поставка осуществляется при финансовой поддержке Дании, Литвы и Норвегии.

Об этом сообщили на странице проекта German Aid to Ukraine (Немецкая помощь Украине) в соцсети Х (бывший Twitter). Ранее канцлер Фридрих Мерц и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере согласовали условия сотрудничества по передаче этих систем.

"Объявленная в начале августа 2025 года поставка двух огневых установок MIM-104 Patriot со складов Бундесвера в Украину, которая в значительной степени была профинансирована Данией, Литвой и Норвегией, должна быть завершена в ближайшие дни!", – говорится в сообщении.

Поэтому в ближайшие дни Украина получит со складов Бундесвера две установки MIM-104 Patriot.

Что предшествовало

Летом 2025 года канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере договорились передать Украине две полные системы MIM-104 Patriot. Установки уже находились на вооружении у Германии, поэтому США согласились заменить их, а Норвегия профинансирует часть замены.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина получит две системы Patriot после согласования с США, по которому Берлин первым получит новые комплексы вместо переданных. В августе он рассказал, что в ближайшие дни нашей стране передадут дополнительные пусковые установки, а через несколько месяцев поступят и другие компоненты.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Германия предоставит Украине пакет дополнительной военной помощи на 2 млрд евро, который направлен на усиление украинской противовоздушной обороны. В него войдут ракеты к зенитному ракетному комплексу большого радиуса действия Patriot, системы IRIS-T и другое вооружение.

