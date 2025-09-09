Германия передает Украине две системы Patriot: Писториус раскрыл детали

Германия передает Украине две полные системы Patriot. При этом первые пусковые установки уже доставлены.

Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в начале 30-й встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины. По его словам, половину стоимости этого вооружения покрыла Норвегия.

"Кроме постоянных поставок систем вооружений и боеприпасов, Германия сейчас передает Украине 2 полные системы Patriot. Первые пусковые установки уже доставлены в Украину", – заявил Писториус.

Он поблагодарил норвежских друзей за финансирование половины стоимости этих двух систем Patriot.

Что предшествовало

В начале этого лета канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Штере на встрече договорились о сотрудничестве по передаче Украине двух полных систем ПВО Patriot, которые Берлин уже имеет. Системы сначала находились в Германии, а в ВСУ должны были попасть как можно скорее. США подтвердили, что заменят переданные системы, а Норвегия обязалась сделать финансовый вклад в эту замену.

В конце августа стало известно, что Норвегия выделяет около семи миллиардов норвежских крон (почти $696 млн) на противовоздушную оборону Украины. Планировалось, что они будут доставлены украинским силам из Германии.

Также Германия профинансировала крупный контракт на поставку системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия Typhon-2 от Kongsberg. Это экономически эффективная система и мощное дальнейшее развитие и совершенствование Typhon-1, десять систем которой Норвегия передала в 2024-м. Отмечается, что она помогает заполнить пробел между противовоздушной обороной ближнего и среднего радиуса действия и создает более комплексную защиту от воздушных угроз. Норвегия также вносит свой вклад, предоставляя ключевые компоненты к Typhon-2 от своих Вооруженных сил.

Как сообщал OBOZ.UA, США готовы продать несколько зенитных ракетных комплексов Patriot и другое вооружение партнеру по НАТО – Дании. Эта европейская страна со своей стороны хочет поддержать Украину в оборонной кампании против России и предоставить Киеву дополнительные системы Patriot.

