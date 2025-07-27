Украина обошла Францию: появился рейтинг армий мира по объему расходов

Украина увеличила расходы на свою армию более чем в восемь раз за последние пять лет. В 2024 году расходы на оборону в Украине составляли 64,7 млрд долларов – это на 838% больше, чем в 2020 году. Благодаря этому Украина находится на 8-м месте в мире по объемам расходов на своих военных.

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К сожалению, в абсолютных показателях страна-агрессор Россия опережает нас почти втрое. Соответствующие подсчеты сделали в SIPRI, Стокгольмском институте исследования проблем мира.

Первая десятка стран по расходам на оборону

США – 997 миллиардов долларов; Китай – 313 миллиардов; РФ – 149 миллиардов; ФРГ – 88 миллиардов; Индия – 86 миллиардов; Великобритания – 82 миллиарда; Саудовская Аравия – 80 миллиардов; Украина – 64 миллиарда; Франция – 64 миллиарда; Япония – 55 миллиардов.

Инфографика

В UA War Infographics показали эти данные более наглядно.

Ситуация в мире

Украина сейчас первая в мире страна по темпам наращивания расходов на армию. За указанные пять лет наши расходы на оборону выросли в 838%, тогда как у России только на 126%. Наименьшие темпы наращивания демонстрируют Япония (+3%), Франция (+10%) и Китай (+10%).

В целом глобальные военные расходы выросли до 2718 миллиардов долларов в 2024 году, что является 10-м годом подряд роста.

Мнения специалистов

"Хотя Россия значительно увеличила свои военные расходы, разрыв в расходах с Украиной также значительно вырос. Украина сейчас направляет все свои налоговые поступления на военные нужды. В таком ограниченном финансовом пространстве Украине будет сложно продолжать увеличивать свои военные расходы", – считает эксперт SIPRI Диего Лопес да Силва.

Другого мнения придерживается известный украинский политик и дипломат Валерий Чалый. Он считает, что это только по ежегодным военным расходам Украина в топ-8. А если учесть опыт реальной современной войны, то наши Вооруженные Силы "пожалуй, в топ-3", а по мотивации и готовности отдать жизнь за страну "где-то в топ-5". То есть, можно допустить, что сейчас ВСУ занимают видное место в топ-7 армий мира.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что увеличение оборонного производства, в частности, дронов-перехватчиков – это приоритет Украины. Такие дроны предназначены для уничтожения вражеских воздушных целей, которыми РФ ежедневно атакует нашу страну.

Ранее глава государства отмечал, что Украина вместе с партнерами масштабирует совместное производство оружия. В первую очередь речь идет об ударных БПЛА и о беспилотниках-перехватчиках.

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