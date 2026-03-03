"Украина не должна остаться без помощи": Рютте выступил с заявлением на фоне войны на Ближнем Востоке

Европейские союзники продолжают поддерживать США и Израиль в их операциях на Ближнем Востоке, не принимая непосредственного участия в боевых действиях. В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что помощь Украине в ее оборонительной войне с Россией должна оставаться приоритетом.

Он заверил, что конфликт на Ближнем Востоке не повлияет на запасы американских систем ПВО и не угрожает территории НАТО. Об этом Рютте рассказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

Он отметил, что Европа делает все возможное, чтобы поддержать США и Израиль в противодействии Ирану, однако без участия в боевых операциях.

"Европа, действительно, привлекается, не участвуя в военной операции. Она делает все возможное, чтобы США и Израиль могли делать то, что они делают", – сказал Рютте.

По его убеждению, после завершения операций угроза со стороны Ирана для Израиля значительно уменьшится.

Генеральный секретарь НАТО добавил, что запасы американских систем противовоздушной обороны достаточны, и они не быстро иссякнут.

Он также опроверг любые опасения относительно распространения конфликта на территорию НАТО, подчеркнув, что речь идет только о регионе Персидского залива. Отдельно Рютте отметил, что несмотря на события на Ближнем Востоке, Европа и союзники должны делать все возможное для поддержки Украины, чтобы она оставалась максимально сильной в противостоянии с российской агрессией.

"Мы должны делать все, чтобы поддерживать американцев, но одновременно обеспечить, чтобы Украина в этой борьбе была настолько сильной, насколько это возможно", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, на данный момент ситуация на Ближнем Востоке не повлияла на поставки американского вооружения в Украину в рамках инициативы PURL. Киев находится в контакте с партнерами по этим вопросам. Президент Владимир Зеленский добавил, что вопрос поступления вооружения является очень важным для Украины.

