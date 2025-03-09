Франция предоставит Украине €195 млн из процентов замороженных активов РФ: на что пойдут средства

Правительство Франции выделит Украине военную помощь, профинансировав ее процентами с замороженных активов страны-агрессора РФ. Речь идет о сумме €195 миллионов, которая будут направлена на поставку артиллерийских боеприпасов и авиабомб.

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Также Париж стремится ускорить производство некоторого вооружения, которое передается ВСУ. Об этом заявил министр вооруженных сил Себастьян Лекорню в интервью La Tribune Dimanche.

По его словам, деньги будут использованы для поставки артиллерийских снарядов 155-го калибра и авиационных бомб AASM, которые применяются истребителями Mirage 2000. Кроме этого, страна ускорит передачу Силам обороны легких танков AMX-10RC и бронетранспортеров VAB, ранее используемых французскими военными.

Журналисты подчеркнули, что на фоне геополитической нестабильности Франция вместе с союзниками усиливает собственный оборонный потенциал. Лекорню же назвал боеприпасы и радиоэлектронную борьбу ключевыми приоритетами на ближайшие годы. Также он указал на важность дронов, роботизацию войск, развитие искусственного интеллекта и космических технологий, внедряемых в вооруженных силах.

Министр подчеркнул, что Франция наращивает производство военной техники для поддержки как Украины, так и собственной армии. В частности, компания Dassault Aviation увеличит выпуск истребителей Rafale с двух в месяц в 2024 году до четырех-пяти в 2026-м.

Также французское правительство планирует удвоить производство авиационных бомб AASM к 2026-му, а выпуск противотанковых ракет MBDA (Akeron MP) удвоится уже в текущем году.

Для ускорения темпов производства вооружения французское правительство создает новые промышленные партнерства с компаниями Thales, EOS, работающими в сфере оборонной и военной промышленности.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина получила от Великобритании около $971 млн (752 млн фунтов стерлингов) за счет доходов от российских замороженных активов РФ. Это первый британский транш в рамках соответствующей инициативы G7, средства будут потрачены на военные нужды.

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