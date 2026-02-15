'Украина – это не далекая проблема!' Министр обороны Японии заявил о новой опасности от России

Министр обороны Японии предупредил о новой угрозе от России в контексте войны в Украине. Он отметил, что война в Европе уже непосредственно влияет на региональную безопасность и глобальные риски.

Одной из причин является участие северокорейских солдат на стороне РФ. Об этом Синдзиро Коидзуми заявил в воскресенье, 15 февраля.

По словам Коидзуми, более 10 000 северокорейских военнослужащих были направлены в Россию, а далее – в Украину для участия в боевых действиях на стороне РФ.

Министр подчеркнул, что эти солдаты изучают новые способы ведения войны в различных сферах, в частности с помощью дронов, искусственного интеллекта, киберопераций и обычного оружия.

Коидзуми подчеркнул, что после возвращения в КНДР эти навыки могут быть использованы для непредсказуемых целей в будущем.

"Когда они вернутся в Северную Корею, мы должны учесть, с какой целью и против кого эти возможности будут использованы. Вот почему я говорю, что Украина — это не далекая проблема", - сказал Синдзиро Коидзуми.

Как сообщал OBOZ.UA, в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали об участии северокорейских военных в войне России против Украины. Контингент армии КНДР действует на стороне агрессора, участвуя в боевых операциях и приобретая опыт ведения современной войны.

Северокорейские солдаты также осваивают беспилотные технологии и навыки артиллерийской разведки, что является одной из главных целей их участия в конфликте.

