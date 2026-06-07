Украина будет в центре внимания на военном параде в Париже – Le Figaro

Украина станет одной из главных тем военного парада ко Дню взятия Бастилии, который состоится 14 июля в Париже, столице Франции. Мероприятие планируют использовать мероприятие для демонстрации поддержки Киева и готовности западных союзников реагировать на вызовы безопасности в Европе.

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Об этом сообщает Le Figaro. Издание отмечает, что нынешний парад на Елисейских полях будет масштабнее прошлогоднего.

По данным издания, в военном марше примут участие около 10 тысяч военнослужащих. Кроме того, французское военное командование решило примерно на 30% увеличить количество тяжелой наземной техники и боевой авиации, привлеченных к мероприятию.

Особое значение параду придает то, что он станет последним при каденции президента Франции Эммануэля Макрона. На фоне российско-украинской войны французские власти стремятся продемонстрировать как поддержку Киева, так и результаты модернизации собственных вооруженных сил.

Одним из центральных элементов воздушной части парада станет символическая демонстрация украинско-французского сотрудничества в авиации. В частности, два истребителя Mirage 2000 будут пилотировать украинский и французский летчики. Один из самолетов специально перекрасят в цвета государственного флага Украины.

Париж намерен продемонстрировать не только поддержку Украины, но и готовность французской армии действовать в условиях роста угроз безопасности. Также в параде примутучастие французские военные подразделения, которые выполняли задачи на восточном фланге НАТО. Речь идет о контингентах, развернутых в Эстонии, Польше и Румынии.

Напомним,лидеры Великобритании, Франции и Германии планируют провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить путь привлечения России к переговорам о прекращении войны. Встреча, которая является основой новых усилий по мирному урегулированию, может состояться уже в ближайшие дни на фоне новых дипломатических усилий Европы и предложения Киева о прямых переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным.

Также OBOZ.UA сообщал, ключевые европейские союзники Украиныактивизировали дипломатические усилия по возможным переговорам с Россией. В Европе считают, что текущая ситуация может создать новые возможности для диалога.

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