Удары Ирана по объектам ЦРУ могли наноситься при участии России – Reuters

Еще с начала войны на Ближнем Востоке Иран несколько раз наносил удары с помощью беспилотников по объектам ЦРУ в Персидском заливе. Эти удары могли наноситься при участии страны-агрессора России. Так или иначе, аналитики США проверяют возможную помощь РФ в этих ударах.

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Речь идет как о возможной передаче данных о целях, так и о предоставлении иранцам современных технологий беспилотников, отмечает Reuters. Агентство ссылается на несколько американских источников, располагающих соответствующей информацией о расследовании.

"Окончательных выводов о возможном участии России в этих атаках пока нет", – цитирует издание свои источники, связанные с разведкой США. Но внимание разведчиков привлекли "эффективность ударов, их точность и более широкая техническая поддержка Ирана со стороны России".

О чем идет речь

Как известно, в начале марта Иран активно наносил авиаудары по странам Персидского залива. Среди прочего, под ударами оказались как минимум два объекта ЦРУ – один из них расположен в посольстве США в Эр-Рияде в Саудовской Аравии, а другой объект находится на востоке Ирака.

Некоторые источники сообщают и о других аналогичных ударах по объектам ЦРУ в регионе, но подробности не раскрываются.

По словам источников агентства, атака в Саудовской Аравии осуществлялась усовершенствованными версиями иранских дронов Shahed, которые "могли быть модернизированы при помощи России". Там один дрон повредил внешнюю часть посольства, другой пролетел внутрь и взорвался (о жертвах или раненых не сообщалось).

Россия могла помочь Ирану повысить точность дронов Shahed-136, в частности, путем предоставления системы спутниковой навигации "Комета-М".

Что дальше

Более того – источники агентства отмечают, что Кремль "может быть готов к дальнейшим действиям против операций США" на фоне попыток Вашингтона завершить войну в Иране.

Как сообщал OBOZ.UA, США нанесли ракетный удар по стратегическому железнодорожному мосту на севере Ирана. Это произошло в провинции Голестан, где проходит транспортный коридор, соединяющий Иран с Туркменистаном, Казахстаном, Китаем, а также используемый для грузовых перевозок из России.

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