Дроны атаковали американское посольство в Эр-Рияде, США готовятся к усилению ударов по Ирану (обновляется)

По состоянию на 3 марта на Ближнем Востоке продолжается американо-израильская операция против Ирана. Буквально в первые часы конфликта была ликвидирована правящая военно-политическая верхушка Ирана, в ответ на что начались хаотичные бомбардировки стран Персидского залива.

Иранские боевики атакую американские посольства и военные базы, а Израиль и Соединенные Штаты в свою очередь готовятся к усилению атак по Ирану. OBOZ.UA следит онлайн за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

06:55 – в течение ночи иранские боевики атаковали военный объект США в Ираке, а также расположение Пятого флота ВМС США в Бахрейне. Кроме того, взрывы были в Тель-Авиве.

Серии взрывов прогремели в Дохе (Катар), Дамаске и Хомсе (Сирия), и в Абу-Даби (ОАЭ). Также после ударов Ирана мост, соединяющий Саудовскую Аравию и Бахрейн, охватил огонь.

06:33 – Иранские медиа сообщают, что беспилотники атаковали мост, соединяющий Бахрейн и Саудовскую Аравию. Накануне этого заявления власти Бахрейна объявили воздушную тревогу, а в небе прогремели взрывы.

06:20 – Военизированная террористическая группировка "Хезболлах" фактически полноценно вступила в войну. Боевики взяли на себя ответственность за очередной обстрел по территории Израиля. Террористы утверждают, что атаковали беспилотниками авиабазу Рамат-Давид на севере Израиля.

В свою очередь Военно-воздушные силы Израиля начали широкомасштабную волну атак примерно на 50 складов оружия террористической организации "Хезболлах" по всей территории Ливана.

06:15 – США готовятся к усилению атак по Ирану в течение следующих 24 часов. Высокопоставленный американский чиновник рассказал CNN, что первый раунд атак достиг цели ослабления иранской обороны, а следующий этап будет в значительной степени сосредоточен на уничтожении ракетного производства страны, беспилотных летательных аппаратов и военно-морского потенциала.

06:00 – Президент США Дональд Трамп пообещал ответить на удары по американскому посольству в Эр-Рияде. Также главу государства спросили, беспокоит ли его возможность других потенциальных атак на американские объекты или даже в США, на что тот сказал, что это часть войны.

05:50 – американское посольство в столице Саудовской Аравии действительно подверглось атаке. Дипломатическое ведомствобыло атаковано двумя беспилотниками. Министерство обороны Саудовской Аравии подтвердило попадание в здание.

Очевидцы и медиа, включая The Guardian и Reuters, сообщали о столбе черного дыма над дипломатическим кварталом. По предварительным данным, пострадавших нет, потому что в момент атаки здание было пустым.

В свою очередь министерство обороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате восьми беспилотников вблизи столицы Эр-Рияда и города Аль-Хардж.

Новость обновляется…