"Последнее мирное лето Европы уже позади" (Писториус)

DW: "В Румынии эвакуируют два села после российского удара по порту в Украине. Армия РФ в ночь на 17 ноября ударила по турецкому судну "Оринда" со сжиженным газом в порту Измаил в Одесской области. Удар был нанесен во время разгрузки газа. После атаки на судне возник пожар, но все 16 членов экипажа вовремя эвакуировались, никто не пострадал. Однако, по данным румынской стороны, риск взрыва судна сохраняется. "Расчет показал, что радиус поражения составит около 4,5-5 км", - заявил глава румынского Департамента по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат.

По этой причине власти Румынии приняли решение временно эвакуировать жителей и домашних животных из деревни Плуару, затем меру распространили и на население соседней коммуны Чаталкиой. Как сообщает радиостанция "Брашов ФМ", из первого населенного пункта вывезли 18 человек, из второго планируется эвакуировать еще 300. В свои дома они смогут вернуться после того, как украинская сторона сообщит об отсутствии риска взрыва судна. (DW)

Бомбардировщики НАТО вошли в воздушное пространство Балтики — флот РФ поднят по тревоге

Американские тяжёлые бомбардировщики B-52 несколько дней летают над Шлезвиг-Гольштейном и Мекленбургом-Передней Померанией. Эти стратегические машины обычно патрулируют Тихий океан или тренируются над пустынями Невады, но теперь проходят над Рюгеном, Ростоком и вдоль всего Балтийского побережья.

Миссия Bomber Task Force Europe стартовала с базы Морон в Испании, а цели официальные — работа с союзниками и "укрепление координации" в регионе. Один из маршрутов шёл почти к финско-российской границе с дозаправками в воздухе.

Москва в ответ отправила к немецкому острову Фемарн свои корабли: фрегат "Неустрашимый" и десантный корабль "Александр Шабалин".

