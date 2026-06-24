"Все они должны вернуться": в Польше депутат призвал депортировать украинцев

Ультраправый депутат польского Сейма Януш Ковальский призывает власти страны немедленно депортировать из Польши всех украинцев. Кроме того, он назвал сторонников идеологии УПА угрозой национальной безопасности Польши и предлагает парламенту отменить все привилегии для граждан Украины.

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Такое резкое заявление появилось на официальной странице польского парламентария в Facebook. Впрочем, стоит отметить, что, несмотря на связь с крупной политической силой в прошлом, Ковальский в настоящее время является ярым критиком действующего правительства и поэтому вряд ли его призыв будет услышан.

"Пора начать программу отправки украинцев из Польши в Украину. Все они должны вернуться", – написал Ковальский.

Позже он опубликовал еще один пост с требованием депортировать из Польши украинцев, поддерживающих идеологию УПА, поскольку они, якобы, представляют опасность для его страны. Кроме того, депутат призвал польских политиков "встать на сторону поляков и на ближайшем парламентском заседании ликвидировать все привилегии для украинцев".

Януш Ковальский: чем известен польский депутат

Януш Ковальский – внефракционный депутат Сейма. В парламент он вошел как представитель политической силы "Право и справедливость" (PiS), поддержавшей на президентских выборах действующего главу государства Кароля Навроцкого. Но позже вышел из фракции этой политической силы.

Он широко известен своей радикальной правой риторикой и имеет репутацию "экспрессивного политика", который регулярно выступает с критикой ЕС, в частности климатической политики Брюсселя и действий Германии. Ранее он уже призывал польское правительство приостановить финансирование европейских экологических программ и направить эти средства на вооружение польской армии.

Кроме того, Ковальский открыто выражал недовольство ростом числа студентов из африканских стран в польских университетах. Он также выступает против приема мигрантов и действия Миграционного пакта ЕС, в связи с чем призвал власти приостановить его действие, а также "создать офис депортации и защитить Польшу от потока мигрантов".

Кроме того, депутат ранее уже требовал полного запрета на трудоустройство иностранных граждан в государственных органах власти Польши.

Как уже сообщал OBOZ.UA, правительство Польши приостановило работу над созданием перечня дефицитных профессий, который должен был существенно ускорить трудоустройство украинцев и граждан других стран. Местный бизнес уже испытывает нехватку рабочей силы и поэтому готовится к новым трудностям.

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