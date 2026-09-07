"Убирайся в Украину!" В Гданьске 19-летней девушке разбили о голову стеклянную бутылку из-за украинской песни, звучавшей из телефона. Фото

В польском Гданьске четверо человек напали на пляже на двух украинцев, нанеся им травмы. В частности, 19-летнюю девушку ударили стеклянной бутылкой по голове только потому, что из её телефона звучала украинская музыка.

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Об этом сообщило издание Puls Gdanska. Событие случилось в ночь на 13 июня, но злоумышленники до сих пор не наказаны, полиция расследует дело.

Что известно

Инцидент на почве национальной нетерпимости произошел на пляже Бжезно в Гданьске. Отмечается, что виновные в нападении до сих пор не привлечены к ответственности.

Одна из пострадавших – украинка Олеся, которая живет в Польше уже четыре года. По ее словам, конфликт произошел тогда, когда она с другом находилась на пляже. В какой-то момент она пошла в туалет, а на ее телефоне звучала украинская музыка.

"Я просто хотела в туалет на пляже, а в моем телефоне играла украинская песня. Трое парней и девушка начали кричать на меня, что я бандеровская шл*ха и что мне нужно валить в Украину. Я вернулась к другу и сказала, что хочу домой, чтобы ничего не случилось. Но когда мы возвращались от входа на пляж, девушка закричала, что убьет меня, а ее парень попытался ее остановить. Когда он уже не смог ее удержать, она ударила меня ногой", — рассказала Олеся.

По её словам, среди нападавших было трое парней и одна девушка, однако один из парней сразу ушёл.

"Остались двое парней и девушка, и они начали избивать мою подругу, все трое одновременно. Она уже лежала на земле, и они били её ногами. Я пыталась как-то помочь ей, чтобы предотвратить более серьёзные травмы. Когда я начала снимать на телефон, чтобы были видны их лица, они снова начали её избивать", – вспоминает пострадавшая.

На этом конфликт не закончился. Когда они пошли к трамвайной остановке, нападавшие бросили в Олесю стеклянную бутылку, которая разлетелась на осколки, нанеся девушке травмы.

"Я сразу поехала в отделение неотложной помощи, где через некоторое время мне промыли рану и наложили швы. Стекло проникло примерно на семь или восемь миллиметров, так было указано в документации. На следующий день после инцидента это выглядело ужасно, но сейчас раны зажили и не так заметны", – рассказала Олеся.

Не первый конфликт

Инцидент на почве национальной нетерпимости, произошедший на пляже, был не первым с момента переезда Олеси в Гданьск.

"Я живу здесь четыре года, и это не первый раз, когда у меня возникают проблемы из-за национальности. Я, честно говоря, не знаю, как мне жить здесь мирно, когда кто-то всегда может сказать или сделать со мной что-то подобное, а я даже не всегда могу постоять за себя. Никогда не стоит судить кого-то по стране происхождения или цвету кожи, потому что это вообще не имеет значения. Мы все люди", – отметила девушка.

Полиция расследует дело

Польская полиция расследует дело с июня, а в конце августа опубликовала фотографии подозреваемых в совершении преступления. Пресс-секретарь 6-го полицейского участка в Гданьске подтверждает, что дело не закрыто.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Польше во время поездки на такси произошел инцидент между пассажиром и водителем-белорусом. 23-летний пассажир, услышав восточный акцент водителя, стал оскорблять его из-за его национальности, а затем ударил бутылкой по голове.

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