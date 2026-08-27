Услышал "восточный акцент": пассажир такси в Польше ударил белоруса бутылкой по голове. Видео

В Польше во время поездки на такси произошел инцидент между пассажиром и водителем-белорусом. 23-летний пассажир, услышав восточный акцент водителя, стал оскорблять его из-за национальности, а затем ударил бутылкой по голове.

Видео дня

В настоящее время нападавший задержан, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в полиции Польши.

Что произошло

Полицейские отделения полиции Вроцлав-Старый Город получили сообщение о нападении на 66-летнего водителя такси, который является белорусом по национальности.

Во время поездки в такси пассажир, услышав восточный акцент водителя, начал высказывать оскорбления, а затем перешел к физическому насилию – ударил водителя бутылкой по голове.

На видео видно, что с пассажирского сиденья выходит мужчина и убегает.

Что грозит нападающему

В настоящее время нападавший задержан, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет за нападение на человека на почве национальной нетерпимости.

"Доказательства, собранные полицией, позволили предъявить 23-летнему мужчине обвинение в нападении на человека из-за его гражданства, что наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. Прокурор также распорядился поместить подозреваемого под полицейский надзор", – говорится в материале.

Также в полиции Польши напомнили, что никакие национальные, культурные или языковые различия не должны служить поводом для агрессии или унижения. Любое подобное поведение воспринимается очень серьезно и влечет за собой уголовное преследование, а правоохранительные органы объявили о решительных мерах реагирования.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в польском Радоме восемь мужчин напали на троих 20-летних украинцев после конфликта, который начал 34-летний поляк. Перед избиением он расспрашивал молодых людей об их происхождении и Волынской трагедии. После чего к провокатору присоединились другие нападавшие.

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