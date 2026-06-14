Убедить Путина невозможно: американский историк дал Европе совет по поводу давления на РФ

Европа ищет новые рычаги влияния на Россию, однако дипломатические усилия вряд ли смогут изменить позицию Кремля. Западные лидеры готовятся к переговорам по координации действий в вопросе завершения войны в Украине.

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В то же время эксперты отмечают: ключевым фактором давления остается именно военная составляющая. Об этом рассказал американский журналист и историк Дэвид Саттер в интервью украинским СМИ.

Европейские лидеры планируют встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне после его открытого письма российскому диктатору Владимиру Путину. В ходе переговоров будут обсуждать возможность вовлечения России в переговорный процесс по завершению войны, а также попытаются сформировать единую позицию Запада.

Дэвид Саттер считает, что такие встречи могут быть попыткой согласовать общую стратегию давления на Россию. В то же время, по его словам, реальные инструменты влияния Запада остаются ограниченными.

По мнению Саттера, главным рычагом давления является военная поддержка Украины и углубление сотрудничества между оборонными промышленностями западных стран и украинского государства. Именно это, а не дипломатические заявления, способно повлиять на поведение Кремля.

"Единственный реальный рычаг, который у них есть, — э –, это поставки военной помощи Украине и интеграция оборонной промышленности. Они не убедят Путина (добровольно пойти на мир — – ред.)", — – сказал историк.

Саттер подчеркнул, что убедить Путина дипломатическим путем невозможно, поскольку он реагирует исключительно на силу. По его словам, Кремль меняет свое поведение только тогда, когда военная ситуация для России ухудшается и создает риски для руководства страны.

Эксперт подчеркнул, что дипломатические усилия без реального силового давления не дадут результата. В то же время ключевым фактором влияния остаются успехи украинских сил на поле боя, которые формируют баланс сил в войне и могут заставить Россию пересмотреть свою позицию.

Как сообщал OBOZ.UA, во время празднования Дня России 12 июня российский диктатор Владимир Путин вновь сделал ряд заявлений о военной мощи РФ. В то же время он признал некоторые неудачи российской армии на поле боя за последние месяцы. Вместе с тем диктатор отказывается признавать масштабы вызовов, стоящих перед государством-агрессором, и, похоже, не собирается заканчивать войну.

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