Чтобы Орбан не вернулся к власти? В Венгрии хотят ограничить премьерство 8 годами

В среду, 20 мая правящая партия Венгрии "Тиса" внесла в парламент страны поправки в Конституцию, которая позволит главам правительства занимать должность максимум восемь лет. Фактически такие изменения запретят экс-премьер-министру Виктору Орбану снова занимать эту должность.

Об этом сообщает агентство Reuters. Сообщается, что инициативу поддерживает действующий глава правительства страны Петер Мадьяр для изменений в законодательстве, которые были приняты партией Орбана "Фидес".

Что предполагается

Согласно тексту предложения те, кто ранее занимал должность премьер-министра не менее восьми лет, "не могут быть избраны", что касается и сроков премьер-министра, которые происходили после 2 мая 1990 года.

Также говорится, что премьер-министр должен покинуть пост после восьми лет, или двух сроков.

Поправка также открывает путь к роспуску Управления защиты суверенитета – органа, который был создан Орбаном в 2023 году.

Согласно законопроекту, венгерское правительство также вернет права учредителей так называемых фондов управления активами общественного интереса, которые содержат почти два десятка университетов, и правительство сможет распустить эти фонды.

В таком случае госактивы стоимостью сотни миллиардов форинтов, которые были переданы этим фондам правительством Орбана, вернутся обратно государству.

