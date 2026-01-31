В римской церкви ангел на фреске после реставрации стал похожим на Мелони. Фото

В центре Рима реставрация церковной фрески неожиданно вызвала политический и общественный резонанс. Лицо ангела, которое ранее было обобщенным, после обновления стало удивительно похожим на Джорджу Мелони, что спровоцировало активные обсуждения в итальянских медиа и соцсетях.

Речь идет о фреске в римской базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина, где до реставрационных работ был изображен типичный херувим без четких индивидуальных черт. Об этом сообщает La Repubblica – материал журналиста Риккардо Стальяно.

После завершения обновления внимательные посетители заметили, что лицо ангела получило черты, которые визуально перекликаются с внешностью действующей руководительницы итальянского правительства – в частности форму лица, взгляд и прическу. Сама Джорджа Мелони отреагировала на ситуацию с иронией, пошутив, что не считает себя похожей на ангела.

Однако ситуация вызвала политическую реакцию: Демократическая партия (PD) требует от министра культуры Алессандро Джули немедленного вмешательства. Лидер комитета по культуре Ирена Манци отметила, что даже предположение о "современном образе" в реставрации памятника культурного наследия является потенциальным нарушением Культурного кодекса, который запрещает произвольные изменения и интерпретации без научного и историко-художественного обоснования.

PD призвала Римскую суперинтенденцию проверить законность выполненных работ и при необходимости организовать повторную реставрацию. Политики подчеркнули, что защита культурного наследия является публичной обязанностью и не терпит задержек или неоднозначности.

