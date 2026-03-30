'У президента есть ряд вариантов': Рубио заявил, что США не допустят контроля Ирана над Ормузским проливом

США не позволят Ирану установить контроль над Ормузским проливом и вводить плату за проход по нему – одним из важнейших морских маршрутов для мировых поставок энергоносителей. Вашингтон имеет ряд вариантов действий, которые не дадут Тегерану реализовать такие планы.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио. По его словам, своих целей Соединенные штаты планируют достичь в течение ближайших недель.

Рубио отметил, что иранская сторона в последнее время делает заявления о намерении установить постоянный контроль над Ормузским проливом и даже ввести систему сборов за проход судов.

Госсекретарь подчеркнул, что США не допустят такого развития событий. По его словам, у президента Дональда Трампа есть несколько возможных вариантов действий, которые могут быть использованы для предотвращения установления иранского контроля над стратегическим морским коридором. В то же время он отказался уточнять, какие именно шаги рассматривает американская администрация.

"Сейчас они делают заявления о намерении контролировать Ормузский пролив на постоянной основе, вводить систему сборов. Этого не допустят. Президент имеет ряд вариантов, которыми он может воспользоваться, чтобы этого не произошло. Очевидно, что я не буду обсуждать, какие именно это варианты", — отметил госсекретарь.

По словам Рубио, США видят возможность быстрого достижения своих целей в этом вопросе. Он подчеркнул, что реализация соответствующих шагов может произойти в относительно короткие сроки.

"Здесь есть путь вперед, который позволит достичь наших целей. Мы достигнем их в течение недель, а не месяцев", — заявил он.

Трамп пригрозил Ирану из-за перекрытия Ормузского пролива

Ормузский пролив является одним из важнейших транспортных узлов мировой энергетики. Через этот узкий морской коридор проходит значительная часть экспорта нефти из стран Персидского залива, поэтому любые угрозы его блокировки существенно влияют на глобальные энергетические рынки и международную безопасность.

В марте 2026 года Иран фактически заблокировал пролив, отреагировав на удары США и Израиля, а также дальнейшую эскалацию конфликта в регионе. Вследствие этого судоходство по Ормузскому проливу почти остановилось, что привело к росту цен на энергоносители во всем мире.

Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить все энергетические объекты Ирана, если в ближайшее время не будет достигнуто соглашение и не откроется Ормузский пролив. По его словам, Соединенные Штаты уничтожат все иранские электростанции, нефтяные скважины и остров Харг. Также под удар могут попасть все опреснительные установки.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что намерен захватить нефть в Иране, а также остров Харк в Персидском заливе, через который экспортируется иранская нефть. Несмотря на это, он отметил, что косвенные переговоры между США и Ираном через пакистанских посредников продвигаются хорошо.

