У берегов Турции дрон атаковал танкер, который направлялся в Россию – СМИ

У черноморского побережья Турции дрон атаковал нефтеналивной танкер Elbus, который шел под флагом Палау. В результате инцидента корабль получил повреждения, но среди команды никто не пострадал.

Об этом сообщает турецкая газета Ortadoğu. Сейчас поврежденный танкер буксируют в сопровождении береговой охраны в Инеболу.

Что известно об инциденте

Как сообщается, удар по кораблю произошел примернов 30 милях от Абана, в районе Кастамону. Атака повредила верхнюю часть танкера. После получения сигнала SOS, на борт поднялись аварийные службы, также прибыла турецкая береговая охрана. По предварительным данным, жертв среди экипажа корабля не было.

В порту Инеболу корабль осмотрят судомеханики для установления точного характера повреждений и ремонта. После техосмотра, как пишет газета, Турция проведет расследование для определения источника атаки и размера ущерба.

Согласно данным системы корабельной автоидентификации, после атаки танкер резко изменил курс и направился к турецкому побережью. В то же время по информации"Милитарного", корабль шел в Новороссийск на нефтяную погрузку.

Напомним, в ночь на 18 декабря в порту Ростова-на-Дону беспилотники атаковали российский корабль "Валерий Горчаков", который страна-агрессор использует как нефтеналивной танкер. Подтопленный корабль сел на мель в устье Дона.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 7 января, США захватили два танкера, которые шли под флагом России и связаны с Венесуэлой. Речь идет о судах Marinera и Sophia . Россия призвала Вашингтон не трогать танкер Marinera, а впоследствии стало известно, кому принадлежит арестованный корабль.

