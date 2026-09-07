Турция увеличивает расходы на оборону на 229%: к чему она готовится

Турция в рамках Среднесрочной программы на 2027–2029 годы планирует увеличить расходы на оборону на 229 %. Страна сосредоточится на развитии собственных технологий в оборонной промышленности и будет стремиться самостоятельно обеспечивать свои потребности.

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Об этом 7 сентября во время презентации программы в президентском комплексе в Анкаре заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз. О планах турецких властей сообщило агентство "Укринформ".

"Мы движемся к Турции, которая разрабатывает собственные технологии в оборонной промышленности, способна самостоятельно удовлетворять свои потребности и создавать высокую добавленную стоимость. В этом контексте мы увеличиваем расходы на оборону на 229%", – сказал Йилмаз.

Оборона в приоритете

По словам вице-президента, оборона и безопасность являются одними из основных предпосылок экономического развития Турции. Поэтому бюджетные ресурсы планируется направлять в соответствии со стратегическими потребностями страны.

В новой Среднесрочной программе оборонную промышленность определили как один из приоритетных секторов с точки зрения технологической независимости и экономической безопасности.

Йилмаз подчеркнул, что Турция движется к развитию собственных технологий. Одной из задач определена способность самостоятельно обеспечивать потребности оборонной сферы.

Технологии и производство

Программа на 2027–2029 годы также предусматриваетнаращивание потенциала исследований и разработок, производства и инноваций.

Эти направления касаются не только оборонной промышленности. Среди критически важных сфер также названы медицинские технологии, производство полупроводников и искусственный интеллект.

Ранее Турция заявляла, что достигла уровня локализации производства в оборонно-промышленном комплексе свыше 80%. В 2025 году страна получила от экспорта оборонной и аэрокосмической продукции 10 млрд 54 млн долларов, что стало рекордным показателем.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что 15 августа в Турции в провинции Дюздже обнаружили обломки беспилотника, упавшего на ореховый сад. Инцидент произошел в селе Ешилкёй в районе Акчакоджа, расположенном недалеко от побережья Черного моря. Обломки БПЛА обнаружил мужчина, который пошел в свой сад, чтобы обработать его пестицидами.

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