В Турции на побережье Черного моря обнаружили обломки неизвестного беспилотника. Фото и видео

В Турции в провинции Дюздже обнаружили обломки беспилотника, который упал на фундуковый сад. Инцидент произошел в селе Ешилькей в районе Акчакоджа, расположенном недалеко от побережья Черного моря.

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Об этом пишет İhlas Haber Ajansı со ссылкой на заявление администрации провинции Дюздже. Сообщение о падении подозрительного объекта на сад поступило примерно в 11:30 в субботу, 15 августа.

Как отмечает 12punto, обломки БпЛА обнаружил мужчина, который пошел в свой сад, чтобы обработать его пестицидами. Он позвонил на линию 112, после чего на место прибыли силы безопасности.

Они приняли меры безопасности и взяли территорию под контроль.

"По результатам оценки, проведенной соответствующими подразделениями, считается, что указанный объект может быть беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). В целях окончательного определения характера и технических характеристик объекта продолжается работа групп экспертов", – говорится в сообщении.

Прокуратура Дюздже начала расследование, продолжается тщательное изучение обстоятельств происшествия. В администрации провинции заверили, что "никаких оснований для беспокойства граждан нет".

Как сообщал OBOZ.UA, в румынском уезде Тулча, примерно в 5 километрах от границы с Украиной, упал беспилотник. В результате падения, по предварительным данным, никто не пострадал и повреждений имущества нет.

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