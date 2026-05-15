Турция и Казахстан договорились о совместном производстве беспилотников: что известно

Турция и Казахстан заключили ряд двусторонних соглашений, среди которых договоренность в сфере обороны по совместному производству беспилотников. Документы подписали после переговоров президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Касыма-Жомарта Токаева в Казахстане.

В целом стороны заключили 13 соглашений о сотрудничестве в различных сферах. Об этом сообщает информагентство IHA.

Как стало известно, среди договоренностей между Турцией и Казахстаном одна касается оборонной сферы и предусматривает создание совместного предприятия для производства и обслуживания беспилотников ANKA. Соглашение было достигнуто во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Казахстан, где он провел переговоры с Касымом-Жомартом Токаевым.

"После встреч на уровне делегаций состоялась совместная пресс-конференция, на которой было подписано 13 соглашений между двумя странами, охватывающих торговлю, энергетику, образование, транспорт и различные другие сферы. Подписанные соглашения включали сотрудничество в области оборонной промышленности", – говорится в сообщении.

В рамках этой договоренности было подписано соглашение между руководителем оборонной промышленности Халуком Гьоргюном и президентом авиаремонтного завода №406 Нурланом Кужаевым о создании совместного предприятия для производства и обслуживания беспилотника ANKA.

Ожидается, что эта инициатива будет способствовать развитию оборонного сотрудничества между двумя странами, а также расширению производственных и технических возможностей платформы ANKA на территории Казахстана.

"Недавние инициативы Турции в области беспилотных летательных аппаратов, в рамках экспорта оборонной промышленности и международного сотрудничества, привлекли внимание, и ожидается, что это соглашение добавит новое измерение сотрудничества между турецкой оборонной промышленностью и тюркскими государствами.

Что известно о БПЛА ANKA

Anka – семейство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), разработанных турецкой компанией Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) для турецких Вооруженных Сил. Характеристики:

Размах крыла, м: 17,5;

длина, м: 8,6;

высота, м: 3,2;

масса, кг 1700 кг – максимальная взлетная масса;

350 кг полезной нагрузки;

крейсерская скорость, км/ч: 200;

радиус управления, км: 250 – с наземной станции, неограниченно – при управлении спутниковой связи;

продолжительность полета, ч: 30, с боевой нагрузкой;

высота полета до 9144 м;

мощность двигателя: дизельный авиадвигатель турецкого производства TEI-PD170 мощностью 170 л.с.

Напомним, первое совместное производство беспилотников для нужд Сил обороны создадут и Украина с Норвегией. Первые поставки ожидаются уже летом этого года. Планируется изготовить несколько тысяч дронов mid-strike, проект будет финансировать норвежская сторона.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Украина и Нидерланды в четверг, 16 апреля, договорились о совместном производстве дронов. Стороны официально стали сотрудничать в сфере оборонпрома, в частности по производству БпЛА K4 DeepStrike и средних ударных дронов Baton.

