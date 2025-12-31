'Цель Кремля – расколоть ЕС': Польша разоблачила Россию в массовом распространении дезинформации через ИИ

Польша просит Европейскую комиссию начать проверку TikTok из-за массового распространения сгенерированного искусственным интеллектом (ИИ) контента. По оценке правительства, такие видео пропагандируют антиевропейские нарративы и могут быть частью российской информационной операции.

Об этом говорится в запросе заместителя министра цифровизации Дариуша Штандерского к Еврокомиссии. В документе отмечается, что TikTok не внедрил надлежащих механизмов модерации для видео, созданных искусственным интеллектом, и нарушает обязательства.

Что предшествовало

В польском сегменте TikTok начали появляться и набирать популярность видео, сгенерированные ИИ. Как отмечается в обращении, такой контент продвигает ультраправые и антиевропейские нарративы, в частности содержит призывы к выходу Польши из ЕС.

"Эти материалы публикуются в польскоязычной части платформы и имеют признаки координированной кампании дезинформации. Этот контент представляет угрозу для общественного порядка, информационной безопасности и целостности демократических процессов в Польше и во всем Европейском Союзе", – говорится в документе.

Что предлагает Польша

Из-за угрозы такого контента польская сторона предлагает Европейской комиссии:

Инициировать расследование в отношении платформы TikTok по подозрению в нарушении положений DSA об управлении системными рисками и модерации контента;

Обязать платформу подать подробный отчет о масштабах и характере указанного контента, его охват, а также действия, предпринятые для его удаления и избежания распространений;

Рассмотреть возможность применения временных мер, направленных на ограничение дальнейшего распространения такого контента;

Обеспечить сотрудничество с польским координатором в сфере цифровых услуг – Управлением электронной коммуникации, а также сообщить соответствующим органам о результатах.

"Масштаб этого явления, его потенциальные последствия для политической стабильности и использования генеративных технологий для подрыва основ демократии требуют немедленной реакции со стороны институтов Европейского Союза", – подытожил Штандерский в своем обращении.

В украинском Центре противодействия дезифнормации объяснили, что благодаря ИИ можно создавать большое количество реалистичных сообщений за относительно короткий промежуток времени. Сгенерированный таким образом контент имеет аутентичный вид, поэтому разоблачить его сложно.

В то же время, инцидент в польском сегменте TikTok назвали очередным доказательством эскалации гибридной войны страны-агрессора.

"Цель кремля – расколоть Евросоюз изнутри, подорвать доверие к ЕС и ослабить поддержку Украины. Центр ранее сообщал, что Россия системно использует ИИ и соцсети для вмешательства во внутренние дела европейских государств", – говорится в сообщении.

