ЦАХАЛ заявил о ликвидации террориста ХАМАС, который помогал планировать атаку 7 октября. Фото

Один из основателей ХАМАС Хакем аль-Исса был убит в результате авиаудара в районе Сабра города Газа прошлой ночью. Он был одним из тех военных, кто планировал наступление на Израиль 7 октября 2024 года.

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Об этом сообщает ЦАХАЛ. По данным Армии обороны Израиля, Хакем аль-Исса занимал должность начальника штаба "подразделения боевой и административной поддержки".

Армия обороны Израиля утверждает, что Исса был "центральным источником знаний и одним из последних высокопоставленных оперативников ХАМАС, которые занимали свои должности до 7 октября и оставались в секторе Газа".

"В прошлом Исса возглавлял усилия ХАМАС по наращиванию сил в секторе Газа, был одним из основателей оперативного отдела военного крыла, занимал должность руководителя учебного отдела и был членом генерального военного совета ХАМАС", – говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

Военные добавляют, что ликвидированный террорист сыграл значительную роль в планировании и осуществлении кровавой резни 7 октября.

В ЦАХАЛ отмечают, что во время войны, в том числе и в последние дни, Исса выполнял обязанности руководителя боевой поддержки, продвигая террористические планы с воздуха и моря против израильских гражданских лиц и войск Армии обороны Израиля, действовавших в секторе Газа.

"Наряду с продвижением этих планов, Исса работал над восстановлением объектов ХАМАС, поврежденных во время войны", – добавляется в заявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно израильские военные обнаружили и разрушили еще 2,5 км тоннелей террористической организации ХАМАС. Операция состоялась в районе Кафр-Джабалия на севере сектора Газа.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху после завершения 12-дневного конфликта с Ираном заявил, что его страна продолжит ослаблять "Иранскую ось", а также пообещал разгромить ХАМАС и обеспечить возвращение заложников, которых до сих пор удерживают в Газе.

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