Армия обороны Израиля обнаружила и разрушила еще 2,5 км туннелей ХАМАС на севере сектора Газа. Видео

Израильские военные обнаружили и разрушили еще 2,5 км тоннелей террористической организации ХАМАС. Операция состоялась в районе Кафр-Джабалия на севере сектора Газа.

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Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля в соцсети Х. Военные также опубликовали видео успешной ликвидации.

Отмечается, что в рамках операции бойцы инженерного батальона, действующего под командованием бригады, расследовали и уничтожили несколько подземных убежищ, которые террористы ХАМАС использовали для длительного пребывания в течение прошлой недели.

"Тоннель имеет несколько ответвлений и узлов, а также водопроводные, электрические и коммуникационные линии. В некоторых частях тоннеля возможно были взрывные двери, которые, по словам ЦАХАЛ, должны были предотвратить проникновение израильских войск", – говорится в сообщении.

Накануне, 22 июня, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не хочет быть втянута в долговременную войну на истощение. Впрочем, Иерусалим шаг за шагом продвигается к цели. Страна будет продолжать действовать на полную мощность как в Иране, так и в Газе.

Ранее в ЦАХАЛ предупредили, что израильтяне должны готовиться к "длительной кампании" против Ирана. Это необходимо, чтобы "устранить угрозу такого масштаба". Соответствующее заявление сделал начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир. Он сказал, что Иран годами строил четкий план уничтожения государства Израиль и в последние месяцы "план достиг точки невозврата, когда возможности достигли оперативной способности".

Он отметил, что Тегеран финансирует, вооружает и координирует терроризм по всей планете, а к тому же находится в шаге от создания ядерного оружия. Израиль не прекратит своих атак, пока ядерная угроза Ирана не будет ликвидирована.

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