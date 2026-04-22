Трекер был в почтовой открытке: нидерландский военный корабль выследили благодаря устройству за €5

Нидерландский военный фрегат удалось отследить с помощью обычного Bluetooth-трекера, спрятанного в почтовой открытке. Инцидент выявил серьезный пробел в системе безопасности военной почты.

Отслеживание продолжалось более суток и фактически раскрыло маршрут всей авианосной группы. Об этом сообщает Omroep Gelderland.

Журналист телекомпании Юст Верваарт провел эксперимент, во время которого отправил Bluetooth-трекер стоимостью около 5 евро на военный фрегат HNLMS Evertsen. Устройство было спрятано в почтовой открытке и отправлено через военную почтовую службу в соответствии с действующими инструкциями для переписки с военнослужащими.

Фрегат выполнял задачи в составе авианосной группы вместе с французским авианосцем Шарль де Голль вблизи Кипра. Группа обеспечивала безопасность региона и морских путей на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.

Благодаря трекеру журналист смог в режиме реального времени отслеживать перемещение корабля в течение примерно суток. В частности, был зафиксирован выход судна из Ираклиона на острове Крит и его дальнейшее движение в направлении Кипра. Поскольку известно, что фрегат сопровождает авианосец, это фактически позволило определить местонахождение всей группы.

Как выяснилось, почтовые конверты, которые направляются военным, не проходят полноценного сканирования или открытия во время проверки. Хотя в целом почту проверяют с помощью рентгеновского оборудования, конверты могут избегать детального контроля, что создает потенциальные риски безопасности.

После обнародования результатов расследования Министерство обороны Нидерландов заявило о намерении усилить проверки военной почты. При этом это не первый подобный случай утечки чувствительной информации: ранее французский офицер случайно раскрыл расположение авианосца из-за использования спортивного приложения Strava.

