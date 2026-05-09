Трамп заявил о готовности отправить делагацию США в Москву: там ответили

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал приостановленные мирные переговоры между РФ и Украиной при посредничестве США. Он заявил, что готов направить американскую переговорную делегацию в Москву.

Видео дня

Об этом он заявил во время своего общения с журналистами. В своем заявлении он в очередной разпохвастался количеством войн, которые ему удалось урегулировать.

Трамп готов отправить посланников в Россию

На вопрос, готов ли глава Белого дома отправить своих спецпосланников, Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву для обсуждения возможного урегулирования войны, Трамп заявил, что да, "если бы знал, что это поможет".

"Ну, я бы это сделал. Я бы очень хотел, чтобы эта война закончилась. Я закончил девять войн, и это могла бы быть десятая", – добавил американский президент.

Подробностей относительно возможного формата переговоров, или по поводу того, кто отправится вместо Уиткоффа и Кушнера, президент США не привел. Кроме того, Трамп он заявил, что стороны планируют провести обмен пленными в ближайшее время, обратив внимание на количество жертв войны со стороны Москвы и Киева.

"Я бы очень хотел увидеть конец конфликта между Россией и Украиной, где в прошлом месяце погибли 25 тыс. молодых военных. В среднем ежемесячно гибнут 25-30 тыс. военных", – подчеркнул он.

В то же время пресс-секретарь администрации президента России Дмитрий Песков опроверг визит американских делегатов в Россию. В то же время чиновник добавил, что Москва готова принять встречу, но "конкретной даты пока нет".

Напомним, ранее Дмитрий Песков и помощник Владимира Путина Юрий Ушаков прокомментировали мирные переговоры между Россией и Украиной. Чиновники заявили, что вопрос "слишком сложный" и "выход на мирное соглашение займет много времени", признав, что мирные переговоры приостановлены.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что попытки Белого дома выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной пока не дали результата. По его словам, Вашингтон не хочет тратить время на мирный процесс без реального прогресса.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европейском Союзе разочарованы переговорами Трампа о прекращении войны в Украине. Европейские лидеры начали обсуждать создание собственного формата диалога между Брюсселем и Москвой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!