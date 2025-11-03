Трамп заявил, что у США достаточно ядерного оружия, чтобы 150 раз взорвать мир, и вспомнил разговоры с Путиным и Си Цзиньпином

Соединённые Штаты Америки обладают крупнейшим в мире ядерным потенциалом и опережают Россию и Китай. Америка имеет "достаточно ядерного оружия, чтобы взорвать мир 150 раз".

Об этом в интервью CBS News сообщил президент США Дональд Трамп. В разговоре он призвал к диалогу с лидерами России и Китая по денуклеаризации (ядерному разоружению).

По словам американского лидера, США лидирует по количеству ядерного арсенала, на втором месте находится Россия, а Китай замыкает тройку лидеров, однако за 5 лет может догнать ее.

"У нас достаточно ядерного оружия, чтобы взорвать мир 150 раз. Россия имеет много ядерного оружия, и Китай будет иметь его много. У них есть кое-что. У них есть достаточно много", – отметил Трамп.

Также он отметил, что важно вести переговоры об уменьшении ядерных арсеналов с Путиным и Си Цзиньпином.

"Я думаю, что нам следует что-то сделать с денуклеаризацией, которая будет... и я на самом деле обсуждал это как с президентом Путиным, так и с президентом Си. Денуклеаризация – это очень важная вещь".

Ядерные испытания США

В разговоре с журналисткой Дональд Трамп объяснил причины своего решения о возобновлении ядерных испытаний.

"Мы единственная страна, которая не проводит тестирование, и я не хочу быть единственной страной, которая не проводит тестирование", – сказал американский лидер.

"Если они у нас есть, мы должны их протестировать, иначе мы на самом деле не знаем, как они будут работать. И мы не хотим никогда их использовать", – добавил он.

Трамп поручил Министерству войны начать ядерные испытания, чтобы удостовериться в исправности ядерного арсенала и напомнил в разговоре, что при его первой каденции он модернизировал ядерный арсенал страны и армию.

"По моему мнению, у нас лучшие, и именно я их ремонтировал и строил в течение четырех лет. И я ненавидел это делать, потому что об их разрушительной способности даже не хочется говорить. Но если другие люди будут иметь их, то и мы должны их иметь".

По его словам, Россия, Китай, Северная Корея и Пакистан тоже испытывают такое оружие, однако не сообщают об этом публично. Зато США, как "открытое общество", должны сообщать об испытаниях ядерного вооружения.

"Мы должны говорить об этом, иначе вы, люди, будете сообщать... у них нет репортеров, которые бы об этом писали. У нас есть. Нет, мы будем проводить испытания, потому что они (Россия, Китай, Северная Корея и Пакистан – Ред.) проводят испытания", – отметил Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп заявил о "немедленном" возобновлении испытаний ядерного оружия, но чиновники энергетического ведомства США уточнили, что речь идет не о подрыве боезарядов, а о системных, некритических тестированиях. По словам министра энергетики Криса Райта, запланированные тесты будут проверять работу компонентов оружия без проведения ядерной реакции, чтобы удостовериться в их надежности и способности к работе в боеготовом состоянии.

