'Это не ядерные взрывы': в США уточнили решение Трампа по испытанию ядерного оружия

Президент Дональд Трамп заявил о "немедленном" возобновлении испытаний ядерного оружия, но чиновники энергетического ведомства США уточнили, что речь идет не о подрыве боезарядов, а о системных, некритических тестированиях. По словам министра энергетики Криса Райта, запланированные тесты будут проверять работу компонентов оружия без проведения ядерной реакции, чтобы удостовериться в их надежности и способности к работе в боеготовом состоянии.

О формате испытаний министр энергетики рассказал в эфире Fox News, уточнив техническую природу тестов и отграничив их от реальных ядерных взрывов. "Это не ядерные взрывы. Это то, что мы называем некритическими взрывами", – сказал Райт, добавляя, что тесты проверяют все компоненты, кроме самой ядерной реакции.

Что именно происходит

Трамп объявил о решении 30 октября во время поездки по странам Азии и после встречи с лидером Китая Си Цзиньпином. По словам президента, возобновление испытаний нужно "потому что это делают другие страны" и это должно поддержать глобальный паритет в вопросе ядерных арсеналов.

В последние недели Кремль сообщал об испытаниях ряда систем с ядерными энергетическими установками, зато в США отмечают более ограниченный технический характер будущих тестов.

Почему это важно

Даже если тесты некритичны, их анонсация влияет на международную безопасность и дипломатию. Последние масштабные ядерные испытания в США проходили в 1992 году, поэтому возвращение к любой форме тестирования вызывает беспокойство партнеров и противников. Трамп также говорил, что хотел бы увидеть ядерное разоружение и что, мол, если США начнут, к переговорам могут присоединиться и Россия, и Китай.

По словам представителей энергетического ведомства, системные или некритические тесты могут включать механические, электронные и геометрические испытания элементов боевых блоков, симуляции условий срабатывания без использования ядерного материала и проверки совместимости составляющих. Такая практика позволяет оценить работоспособность систем без нарушения международных мораториев на подрыв ядерных зарядов, однако ее политический резонанс остается значительным.

Новый этап ядерного соперничества

Трамп поручил Пентагону начать подготовку к испытаниям ядерного оружия. По данным CNN, которые ссылаются на отчет исследовательской службы Конгресса США, с момента выдачи президентского приказа до фактического проведения тестов может пройти от 24 до 36 месяцев. Это означает, что даже в случае принятия решения процесс подготовки займет несколько лет и потребует восстановления инфраструктуры, законодательной поддержки и тщательного технического планирования.

21 октября Россия объявила об успешных испытаниях крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергоустановкой. По заявлению российского Генштаба, ракета якобы пролетела 14 тысяч километров и находилась в воздухе более 15 часов. Путин в своем выступлении призвал "определить возможные способы применения" этого оружия и начать подготовку инфраструктуры для его размещения, что воспринимается как демонстрация ядерного давления.

Ранее ОBOZ.UA сообщал, что 29 октября, Москва сообщила о новых испытаниях – на этот раз подводного безэкипажного аппарата "Посейдон". По словам российского диктатора, мощность этой торпеды "значительно превышает" все существующие аналоги, включая межконтинентальную ракету "Сармат", и "способов перехватить ее нет". Таким образом, российский лидер продолжает использовать риторику ядерного шантажа, а США – в ответ активизируют собственные программы сдерживания.

