НАТО сделало все, чтобы угодить Трампу, но: в Reuters оценили итоги саммита в Гааге

Основным итогом саммита НАТО в Гааге стало обещание союзников прислушаться к требованию президента США Дональда Трампа тратить 5% ВВП на оборону. Тем не менее похвала и попытки угодить американскому президенту отодвинули на второй план куда более серьезные проблемы, с которыми сталкивается Альянс.

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На саммите в значительной степени избегали сложных тем, имеющих жизненно важное значение для НАТО, таких как война в Украине, стратегия в отношении России и вероятное сокращение численности американских войск в Европе. Об этом говорится в материале Reuters.

Эксперты считают, что подчинение союзников требованиям Трампа помогло сохранить единство Альянса на саммите в Гааге. Однако рано или поздно НАТО придется иметь дело с более серьезными вызовами.

Как и планировал глава НАТО Марк Рютте, главным результатом саммита стало обещание союзников тратить 5% ВВП на оборону, что значительно больше нынешнего целевого показателя в 2%. Еще на пути Трампа к Гааге генсек Альянса рассыпался в комплиментах президенту США.

"Вы добьетесь того, чего не удавалось сделать ни одному американскому президенту за десятилетия. Европа заплатит большую сумму, как и должно быть, и это будет вашей победой", – писал Рютте Трампу.

Прямо перед саммитом, в очередной раз продемонстрировав свое дружеское расположение к Трампу, Рютте отреагировал на высказывания президента США, ругающие Иран и Израиль, заявив, что "папочке иногда приходится прибегать к резким выражениям". Учитывая угрозы Трампа выйти из НАТО в свой первый срок и не защищать союзников, которые не потратили достаточно средств на оборону, ставки для НАТО были высоки.

Однако большинство стран – членов НАТО рассматривают Россию как все более прямую угрозу своей безопасности после ее вторжения в Украину в 2022 году. Союзники понимают, что им будет трудно защитить себя от нападения без США, обладающих ядерным оружием.

Дипломатические ухищрения могут пока удерживать НАТО вместе. Но Альянсу будет сложно эффективно функционировать, если между Соединенными Штатами и Европой возникнут серьезные долгосрочные разногласия по такому фундаментальному вопросу, как отношения с Россией. Бывший посол США в НАТО при администрации Джо Байдена Джулианна Смит заявила, что саммит НАТО в Гааге по сути игнорировал войну в Украине.

В свою очередь бывший посол Словакии в НАТО Петер Батор заявил, что союзники упустили возможность послать стратегическое послание кремлевскому диктатору Путину. Он уверен, что такая позиция будет угрожать безопасности Запада.

Напомним, накануне саммита между администрацией президента США и представителями европейских стран могли прослеживаться некие разногласия, однако по прибытии в Гаагу президент США Дональд Трамп подтвердил свою приверженность статье 5 Устава НАТО.

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