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НАТО сделало все, чтобы угодить Трампу, но: в Reuters оценили итоги саммита в Гааге

Алексей Лютиков
Новости политики
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НАТО сделало все, чтобы угодить Трампу, но: в Reuters оценили итоги саммита в Гааге

Основным итогом саммита НАТО в Гааге стало обещание союзников прислушаться к требованию президента США Дональда Трампа тратить 5% ВВП на оборону. Тем не менее похвала и попытки угодить американскому президенту отодвинули на второй план куда более серьезные проблемы, с которыми сталкивается Альянс.

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На саммите в значительной степени избегали сложных тем, имеющих жизненно важное значение для НАТО, таких как война в Украине, стратегия в отношении России и вероятное сокращение численности американских войск в Европе. Об этом говорится в материале Reuters.

Эксперты считают, что подчинение союзников требованиям Трампа помогло сохранить единство Альянса на саммите в Гааге. Однако рано или поздно НАТО придется иметь дело с более серьезными вызовами.

Как и планировал глава НАТО Марк Рютте, главным результатом саммита стало обещание союзников тратить 5% ВВП на оборону, что значительно больше нынешнего целевого показателя в 2%. Еще на пути Трампа к Гааге генсек Альянса рассыпался в комплиментах президенту США.

"Вы добьетесь того, чего не удавалось сделать ни одному американскому президенту за десятилетия. Европа заплатит большую сумму, как и должно быть, и это будет вашей победой", – писал Рютте Трампу.

Прямо перед саммитом, в очередной раз продемонстрировав свое дружеское расположение к Трампу, Рютте отреагировал на высказывания президента США, ругающие Иран и Израиль, заявив, что "папочке иногда приходится прибегать к резким выражениям". Учитывая угрозы Трампа выйти из НАТО в свой первый срок и не защищать союзников, которые не потратили достаточно средств на оборону, ставки для НАТО были высоки.

Однако большинство стран – членов НАТО рассматривают Россию как все более прямую угрозу своей безопасности после ее вторжения в Украину в 2022 году. Союзники понимают, что им будет трудно защитить себя от нападения без США, обладающих ядерным оружием.

НАТО сделало все, чтобы угодить Трампу, но: в Reuters оценили итоги саммита в Гааге

Дипломатические ухищрения могут пока удерживать НАТО вместе. Но Альянсу будет сложно эффективно функционировать, если между Соединенными Штатами и Европой возникнут серьезные долгосрочные разногласия по такому фундаментальному вопросу, как отношения с Россией. Бывший посол США в НАТО при администрации Джо Байдена Джулианна Смит заявила, что саммит НАТО в Гааге по сути игнорировал войну в Украине.

В свою очередь бывший посол Словакии в НАТО Петер Батор заявил, что союзники упустили возможность послать стратегическое послание кремлевскому диктатору Путину. Он уверен, что такая позиция будет угрожать безопасности Запада.

НАТО сделало все, чтобы угодить Трампу, но: в Reuters оценили итоги саммита в Гааге

Напомним, накануне саммита между администрацией президента США и представителями европейских стран могли прослеживаться некие разногласия, однако по прибытии в Гаагу президент США Дональд Трамп подтвердил свою приверженность статье 5 Устава НАТО.

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