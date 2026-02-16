'Трамп заинтересован в вашем успехе': Рубио поддержал режим Орбана, который вопреки политике США открыто покупает нефть и газ у России

Государственный секретарь США Марко Рубио во время визита в Венгрию выступил с заявлениями, которые фактически стали политическим сигналом поддержки премьер-министра Виктора Орбана. На совместной пресс-конференции он отметил заинтересованность Дональд Трамп в успехе нынешнего венгерского руководства.

Это прозвучало на фоне критики США относительно сотрудничества Европы с Россией в энергетической сфере. Заявления Марко Рубио распространил Telegram-канал "Андрющенко Time".

Во время выступления в Будапеште Марко Рубио отметил, что нынешние отношения между США и Венгрией являются "одними из ближайших за последнее время" – не только на уровне риторики, но и в практических шагах. Американский бизнес все активнее интересуется венгерской экономикой, а десятки компаний рассматривают возможность инвестировать в страну, видя в ней "стабильную и предсказуемую среду для бизнеса".

Ключевым аргументом Рубио стало политическое руководство Венгрии, которое, по его мнению, способно гарантировать защиту инвестиций и поддерживать благоприятный климат для предпринимателей. Именно в этом контексте он прямо связал интерес Вашингтона к Будапешту с фигурой Виктора Орбана.

"Я могу с уверенностью сказать вам, что Трамп глубоко заинтересован в вашем успехе. Мы хотим, чтобы эта страна процветала. Это отвечает нашим национальным интересам, особенно пока вы являетесь премьер-министром и лидером этой страны. Мы приветствуем эту новую эру отношений между нашими государствами – не только потому, что мы разделяем интересы наших народов, но и потому, что вы имеете лидерство, которому доверяют и которое способно защищать экономическое развитие", – заявил госсекретарь США.

В то же время эти слова прозвучали на фоне противоречивой позиции американской администрации в отношении Европы. США неоднократно обвиняли европейские страны в сохранении зависимости от российских газа и нефти. Фактически же Венгрия остается одним из ключевых лоббистов сохранения доступа к российским энергоносителям в пределах ЕС –и именно политика правительства Орбана позволяет Будапешту продолжать импорт российских ресурсов.

Таким образом, публичная поддержка Орбана со стороны Вашингтона контрастирует с официальной критикой Европы за сотрудничество с Россией. Это создает двойной сигнал: США декларируют жесткую позицию относительно энергетической зависимости от Кремля, но одновременно поддерживают одного из главных европейских сторонников сохранения российских поставок.

Напоминаем, что Европейский Союз таки прислушался к призывам президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о прекращении закупки энергоносителей у Москвы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после остановки транзита нефти через Украину Венгрия и Словакия пытались получить российскую нефть через хорватский трубопровод Adria. Однако Хорватия официально отказала, сославшись на законодательство Европейского Союза (ЕС) и моральную ответственность.

