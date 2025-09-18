Давление Трампа сработало: ЕС планирует как можно быстрее отказаться от российского сжиженного газа – Bloomberg

Европейский Союз таки прислушался к призывам президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о прекращении закупки энергоносителей у Москвы. Сейчас ЕС готовит новые шаги для сокращения импорта российского сжиженного природного газа с целью как можно быстрее вообще отказаться от него.

В Европе планируют действовать двумя путями: усилением санкций против страны-агрессора, а также внесением поправок в программу RePowerEU. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники в Еврокомиссии.

Что именно предлагается

Оба пути – включение в новый пакет санкций положения о полном прекращении импорта газа из РФ и редакция программы RePowerEU – направлены на полный отказ от закупки энергоносителей у Москвы до конца 2027 года. Причем если решение о санкциях требует единогласия стран-членов, поправки в программе RePowerEU принимаются квалифицированным большинством ЕК.

Администрация Трампа требует введения 100% пошлин на закупку российской нефти Индией и Китаем – то есть, так называемые вторичные санкции, которые направлены не непосредственно на Россию, а на ее торговых партнеров. Однако большинство стран ЕС не поддерживают эту идею, поэтому Брюссель сосредоточился именно на российском сжиженном газе, отмечает издание.

К чему это должно привести

Ожидается, что уже во второй половине следующего года на мировом рынке газа появится профицит. Это снизит риски дефицита поставок в Европе и будет сдерживать цены. Одновременно это должно стать "ключевым фактором для принятия окончательной даты отказа от российского газа".

США заинтересованы в наращивании поставок собственного сжиженного газа в Европу. ЕС ежегодно импортирует около 50 млрд кубометров американского голубого топлива, но Америка может и хочет увеличить эти объемы.

В рамках торгового соглашения Европы с США ЕС уже обязался закупить американских энергоносителей на 750 млрд долларов в течение трех лет.

Что предшествовало

Несмотря на резкое сокращение после 2022 года, в 2024 году российский газ все еще составлял почти 19% импорта ЕС. Крупнейшими импортерами остаются Испания, Бельгия и Франция.

Еще в начале сентября состоялись серия дипломатических визитов высокопоставленных чиновников по обе стороны Атлантики, во время которых обсуждались новые финансовые ограничения и возможное прекращение поставок российской нефти и газа. Для согласования деталей предложений, которые уже получили предварительную поддержку, в Вашингтон прибыла делегация ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, сегодня премьер-министр Великобритании Кир Стармер обратил внимание президента США на действия России в последние дни, которые показывают истинную суть политики Владимира Путина. Поэтому союзники должны усиливать давление на Кремль, чтобы заставить российского диктатора согласиться на настоящее мирное соглашение, а не на имитацию переговоров.

