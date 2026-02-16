Венгрия ищет обходной путь для российской нефти: какую альтернативу "Дружбе" придумали

После остановки транзита нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину в результате российских атак Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой разрешить поставки российской нефти через Адриатический трубопровод. Несмотря на то, что Европа настаивает на отказе от российских ресурсов, Венгрия под руководством пророссийского правительства настаивает на топ, чтобы обеспечить непрерывные поставки кремлевской нефти.

Об этом пишет Bloomberg. В конце января транзит российской нефти по трубопроводу был прекращен, это произошло из-за обстрелов со стороны РФ, которые повлекли риски для безопасности и стабильности работы энергетических объектов.

Украинская сторона неоднократно подчеркивала, что вопрос транзита в условиях войны напрямую связан с физической безопасностью инфраструктуры, а не с политическим давлением. В то же время Венгрия отмечает, что якобы страна не имеет выхода к морю и зависит именно от трубопроводных поставок российской нефти.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что вместе с министром экономики Словакии Денишей Саковой направил письмо правительству Хорватии в Загребе. В обращении говорится о просьбе обеспечить транзит российской нефти через Адриатический трубопровод Adria, ссылаясь на санкционное исключение Европейского Союза (ЕС), которое позволяет импорт российской нефти морем в случае перебоев с трубопроводными поставками.

Сийярто подчеркнул, что энергетическая безопасность не должна становиться "идеологическим вопросом", и выразил надежду, что Хорватия не будет использовать транзит как инструмент политического давления. По его словам, Будапешт ожидает большей предсказуемости от Загреба, чем от Украины, что вызвало острую реакцию в украинском информационном пространстве.

По словам пророссийских чиновников, Адриатический трубопровод является ключевой альтернативой для стран Центральной Европы, которые в случае кризисов могут получать нефть морем через хорватские порты. Однако его пропускная способность ограничена, а вопросы тарифов и технических возможностей уже не раз становились предметом споров между Будапештом и Загребом.

Орбан, последовательно выступающий за сохранение энергетических связей с Россией, ранее критиковал Хорватию за, по его мнению, недостаточную гибкость в вопросе транзита нефти. Теперь ситуация обострилась из-за войны и разрушения инфраструктуры в Украине.

Союзником Орбана в этой теме стал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который заявил, что Украина якобы использует трубопровод "Дружба" как политический рычаг. В Украине эти обвинения отвергают, подчеркивая, что речь идет о последствиях российских атак, а не о сознательном блокировании. Ожидается, что эта энергетическая политика станет одной из тем переговоров Орбана с госсекретарем США Марко Рубио в Будапеште.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, США заявили, что могут рассмотреть снятие санкций с российской нефти только после официального завершения войны РФ против Украины и заключения международных мирных соглашений. В Вашингтоне также связывают возможное снижение мировых цен на нефть со стабилизацией ситуации в Венесуэле и Иране, что позволит вывести на рынок дополнительные объемы сырья.

