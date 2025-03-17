Трамп возложил ответственность за атаки йеменских хуситов на Иран и пригрозил 'ужасными последствиями'

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за атаки йеменских хуситов на Иран. Он пригрозил Тегерану "ужасающими последствиями".

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Об этом американский лидер написал на своей странице в Truth Social. В частности, Трамп заявил, что сотни нападений, совершаемых "хуситами, зловещими бандитами и головорезами", происходят из Ирана.

Он также подчеркнул, что любая последующая атака или возмездие со стороны хуситов столкнется с "большой силой".

"Он диктует им каждый шаг, дает им оружие, обеспечивает их деньгами и высокотехнологичной военной техникой, и даже так называемой разведкой. Каждый выстрел, сделанный хуситами, с этого момента будет рассматриваться как выстрел, сделанный из оружия и под руководством Ирана, и Иран будет нести ответственность и страдать от последствий, и эти последствия будут ужасающими!" – подчеркнул президент США.

Также он обвинил Иран в том, что Тегеран якобы "сыграл роль террористов-изгнанников, над которыми он потерял контроль, но они не потеряли контроль".

Как писал OBOZ.UA, ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан подверг резкой критике Дональда Трампа и выразил нежелание вести с ним переговоры. "Если вы мне угрожаете, я не хочу вести с вами переговоры. Делайте все, что, черт возьми, можете", – обратился он к главе Соединенных Штатов.

Напомним, 15 марта стало известно, что США начали крупномасштабные военные удары против десятков целей в Йемен и контролируемых поддерживаемыми Ираном хуситами. Трамп заявил, что "время террористов-хуситов прошло".

Отмечалось, что серия американских авиационных атак по Йемену в тот день уничтожила нескольких лидеров хуситов. Поэтому поддерживаемая Ираном группировка пообещала устроить "еще большую эскалацию" и "немедленный ответ"; впоследствии йеменские хуситы проинформировали об ударе 18 дронами и ракетами по авианосцу ВМС США USS Harry S. Truman.

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