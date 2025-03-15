Армия США начинает военные действия против йеменских хуситов, – Трамп

Соединенные Штаты в субботу, 15 марта, начали крупномасштабные военные удары против десятков целей в Йемене, контролируемых поддерживаемыми Ираном хуситами. Президент США Дональд Трамп заявил, что "время террористов-хуситов истекло".

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Он обратился к ним в своей соцсети Truth Social. "Ваши атаки должны прекратиться, начиная с сегодняшнего дня. Если нет, на вас обрушиться ад, которого вы еще не видели", – пригрозил американский глава, имея ввиду нападения, которые группировка совершает в Красном море.

Трамп подтвердил, что отдал приказ "начать решительные и мощные действия против террористов-хуситов в Йемене, которые ведут непрекращающуюся кампанию пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников".

Также он предупредил Иран – главного покровителя хуситов – о необходимости немедленно прекратить поддержку группировки. "Если вы это не сделаете – стерегитесь, Америка заставит вас ответить, мы не будем милостивые", – написал республиканец.

"Мы будем использовать подавляющую смертоносную силу, пока не достигнем своей цели", – заявил президент США.

По данным The New York Times, воздушные и морские американские удары поражали радары, системы ПВО, ракетные и беспилотные системы в попытке открыть международные судоходные пути в Красном море. Администрация Джо Байдена совершала несколько подобных операций, но в целом не смогла восстановить безопасность в регионе.

Кстати, в своем посте в Truth Social Трамп раскритиковал Байдена за эти неудачные удары, назвав их "жалкими и слабыми".

Неназванные собеседники NYT добавили, что бомбардировка, начатая по приказу Трампа, также призвана послать предупредительный сигнал Ирану.

"Американские чиновники заявили, что авиаудары по арсеналу хуситов, большая часть которого зарыта глубоко под землей, могут длиться несколько дней", – сообщило издание.

Как писал OBOZ.UA, недавно президент Ирана Масуд Пезешкиан резко раскритиковал Дональда Трампа и высказал нежелание вести с ним переговоры. "Когда вы мне угрожаете, я не хочу вести с вами переговоры. Делайте все, что, черт возьми, можете", – обратился он к главе Соединенных Штатов.

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